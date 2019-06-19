Додон пригласил Лукашенко в Молдову на сбор винограда. Ранее он обещал научить делать вино

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 июня встретился с Игорем Додоном. Президент Молдовы прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Он также примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, сообщает пресс-служба белорусского президента.



Фото: Igor Dodon, Facebook

«Благодарю вас за этот визит. После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения, — сказал Александр Лукашенко, принимая гостя. Он также добавил, что в Беларуси «очень переживали и болели за вас».

Президент отметил, что перед встречей с молдавским лидером провел переговоры с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. «Тяжелая судьба постигла это государство: раздробленность, не понятно, кто пытается управлять, часть народа в одну сторону, часть — в другую. Им очень тяжело, — констатировал глава государства. — Понимая, что моя следующая встреча с вами, я думал о Молдове: вы молодцы, что сохранили это единство. Это сейчас не понятно. Это не понятно, когда находишься в этом котле, может быть, не все осознаешь, но со стороны это острее ощущается. С течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят — что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть это и относительно можно назвать единством в связи с Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит».

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость. «Просто разумные люди, — заявил он. — Думаю, что на этом тяжелом пути вам как президенту придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов».

Президент Молдовы вкратце рассказал о событиях, происходящих в его стране в последние дни. По его словам, это был непростой период, и ему пришлось взять на себя основные риски.

Игорь Додон подчеркнул, что страну поддержали самые разные внешние партнеры. «Думаю, что в этом регионе нет таких примеров, где и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз имеют единую позицию, — обратил внимание президент. — Конечно, моя задача — поддержать это хрупкое равновесие».

Игорь Додон пригласил Александра Лукашенко посетить Молдову осенью, ко времени сбора винограда. «В Молдове вас очень любят, ждут. Вы мне обещали, что мы соберем виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова», — сказал Игорь Додон.

Он добавил, что с удовольствием откликнулся на предложение приехать в Минск на открытие II Европейских игр, несмотря на сложную ситуацию в его стране. «Это важное событие для вас лично и вашей страны. Я решил все-таки приехать, чтобы быть рядом с вами. Друзья обычно рядом друг с другом — и в беде, и в радости», — подчеркнул Игорь Додон.

Додон обещал научить Александра Лукашенко возделывать виноград и производить из него натуральное вино еще в апреле 2018 года во время визита белорусского лидера в Молдову. Посещая вместе с президентом Беларуси институт растениеводства «Порумбень», Игорь Додон сказал: «Я приглашаю вас в мое родное село в конце сентября — начале октября, чтобы мы собрали виноград и вместе приготовили вино, чтобы вы познакомились ближе и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно. И я с удовольствием покажу вам родной дом, где родился, свое родное село».

Александр Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность. «Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда», — отметил глава государства.



Фото: Igor Dodon, Facebook