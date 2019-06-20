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Новая грязная российская нефть: транзит по «Дружбе» останавливали на 12 часов
20.06.2019 19:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
На участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу 19 июня зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой.
Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион), сообщили в «Транснефти».
Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена. Возобновили ее сегодня утром, так как уровень загрязнения нефти был сокращен до 4 ppm (нормальный уровень до 5). Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод, был примерно 20 куб. м,
По данным «Транснефти», вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.
Однако в Беларуси эту версию не подтвердили. «Полностью исключается использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Республики Польша и Украины, а также на ОАО «Мозырский НПЗ», - сообщили в ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
По данным компании, остановка прокачки была остановлена после просьбы польской стороны, были взяты заборы в пяти точках и анализ образцов не подтвердил превышения концентрации органических хлоридов (1–2 ppm).
«По мнению ОАО «Гомельтранснефть Дружба», отдельные всплески концентрации органических хлоридов в точечных образцах свидетельствуют о неоднородном качестве сырья поставляемого Российской Федерацией», — заявили в ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
«Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились», — заявил позже главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. Он подтвердил, что были взяты пробы из пяти точек, причины поставки загрязненного сырья выясняются,
На белорусской территории ситуация с транспортировкой нефти в сторону польской территории находится под контролем. Транспортировки нефти продолжается по решению Польши после анализов,
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.
«Белнефтехим»
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На участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу 19 июня зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой.
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