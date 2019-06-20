Новая грязная российская нефть: транзит по «Дружбе» останавливали на 12 часов

На участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу 19 июня зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой.

Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион), сообщили в «Транснефти».

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена. Возобновили ее сегодня утром, так как уровень загрязнения нефти был сокращен до 4 ppm (нормальный уровень до 5). Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод, был примерно 20 куб. м, сообщает РБК.

По данным «Транснефти», вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.

Однако в Беларуси эту версию не подтвердили. «Полностью исключается использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Республики Польша и Украины, а также на ОАО «Мозырский НПЗ», - сообщили в ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

По данным компании, остановка прокачки была остановлена после просьбы польской стороны, были взяты заборы в пяти точках и анализ образцов не подтвердил превышения концентрации органических хлоридов (1–2 ppm).

«По мнению ОАО «Гомельтранснефть Дружба», отдельные всплески концентрации органических хлоридов в точечных образцах свидетельствуют о неоднородном качестве сырья поставляемого Российской Федерацией», — заявили в ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились», — заявил позже главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго. Он подтвердил, что были взяты пробы из пяти точек, причины поставки загрязненного сырья выясняются, передает «Прайм».

На белорусской территории ситуация с транспортировкой нефти в сторону польской территории находится под контролем. Транспортировки нефти продолжается по решению Польши после анализов, сообщили «Спутнику» в «Белнефтехиме».

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.