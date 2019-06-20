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ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

20.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Космонавтов (с адресом – по Курганной) «МАПИД» без шума и рекламы, за высоким забором, строит трехэтажные четырехсекционные жилые дома. Очертания первого дома уже готовы, строительство второго идет на уровне второго этажа. Но купить квартиру в новостройке пока не получится.

ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

Ранее мы писали: трехэтажный ЖК будет построен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров.

Фасады нового «английского» ЖК обращены к улице Косомонавтов, дворовая территория выйдет узенькой, а вид из окон во двор будет радовать садами и зеленью частного сектора по Курганной.

ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле
ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

REALT.BYобошел стройку по периметру. Уже сейчас можно отметить – трехэтажный ЖК не будет подавлять частный сектор – на Курганной встречаются частные дома и повыше. Тут в принципе сейчас строят на месте деревенских хат по большей части трех- и четырехуровневые блокированные дома, читай, частные таунхаусы.

ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле
ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

Рядом с комплексом - деревянная церковь, в пешей доступности – три детских сада, две гимназии и большой зеленый массив парка им. Михаила Павлова. Прямо на Космонавтов – остановки общественного транспорта, дворами до метро Малиновка – пятнадцать минут пешком. Место тихое, более чем хорошее для комфортной жизни. Однако на сайте МАПИДА нет ни слова о строящемся ЖК.

Стройка идет очень активно, работает сразу несколько кранов. В МАПИДе рассказали: планируют достроить в этом году. Поскольку ЖК возводится за счет средств МАПИДа, дольщиков не привлекали. Продавать квартиры планируют с аукциона – в конце этого года или в начале 2020-го.

ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле
ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

Дома будут облицованы дорогой немецкой плиткой, на первых этажах к квадратным метрам прилагаются террасы. В МАПИДе уточнили: дома не относятся к категории таунхаусов – тут не будет трехэтажных квартир с отдельным входом. 

Объект не рекламируется, поскольку до продаж еще далеко, а в высоком спросе на малоэтажное жилье в уютном «спальнике» Минска сомневаться не приходиться.

Фото автора.

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Теги: Минск
 
 
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На улице Космонавтов (с адресом – по Курганной) «МАПИД» без шума и рекламы, за высоким забором, строит трехэтажные четырехсекционные жилые дома. Очертания первого...
 
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