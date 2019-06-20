ФОТОФАКТ: МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле

Ранее мы писали : трехэтажный ЖК будет построен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров.

Фасады нового «английского» ЖК обращены к улице Косомонавтов, дворовая территория выйдет узенькой, а вид из окон во двор будет радовать садами и зеленью частного сектора по Курганной.