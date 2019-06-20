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Операторы МТС и velcom | A1 повышают стоимость услуг связи
21.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 оповестил абонентов об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц с 1 июля 2019 года. Так, на некоторых действующих тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика или добавлены минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.
С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на сайтах операторов
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