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Операторы МТС и velcom | A1 повышают стоимость услуг связи

21.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Операторы МТС и velcom | A1 повышают стоимость услуг связи
Оператор мобильной связи МТС проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Причиной изменений оператор назвал развитие инфраструктуры для повышения качества услуг. С 1 июля подорожают абонентская плата по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильная передача данных, услуги фиксированного интернета для физических лиц, контентные сервисы, услуги связи в роуминге и прочее.

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 оповестил абонентов об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц с 1 июля 2019 года. Так, на некоторых действующих тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика или добавлены минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

 

С новыми тарифами на услуги сотовой связи можно ознакомиться на сайтах операторов МТС и velcom | A1.

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