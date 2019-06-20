Операторы МТС и velcom | A1 повышают стоимость услуг связи

Источник материала: Полесская правда



Оператор мобильной связи МТС проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года. Причиной изменений оператор назвал развитие инфраструктуры для повышения качества услуг. С 1 июля подорожают абонентская плата по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильная передача данных, услуги фиксированного интернета для физических лиц, контентные сервисы, услуги связи в роуминге и прочее.

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 оповестил абонентов об изменении условий обслуживания по некоторым тарифным планам мобильной связи для физических и юридических лиц с 1 июля 2019 года. Так, на некоторых действующих тарифных планах будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика или добавлены минуты на звонки в другие сети или SMS. При этом увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.