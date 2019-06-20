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Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

21.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский

Купить квартиру в Боровлянах сейчас можно от $40 тысяч за «однушку» до $184 тысяч за 4-комнатную квартиру в таунхаусе. Всего в нашей базе выставлено на продажу 184 объекта недвижимости, расположенных в этой местности. В аг. Лесной сейчас продается 93 объекта недвижимости. Мы поговорили с собственниками квартир в ТС «Квартал Зеленый Бор»: один из них продает однокомнатную квартиру, другой переехал туда год назад и пока ничего продавать не собирается. Также спросили мнение у директора одного из агентств недвижимости, насколько это перспективный для жизни район.

Продавец квартиры в ТС «Квартал Зеленый Бор»: «Сейчас это инкубатор, место для выращивания детей»

— Почему, на Ваш взгляд, в Зеленом Бору продается столько квартир?

— Когда я этот же вопрос задал одному из риэлтеров минского агентства недвижимости, то получил ответ, типичный для советского товароведа: «На каждый объект найдется свой покупатель», — рассказал Михаил. — Но, на мой взгляд, в ТС «Зеленый Бор» продается столько квартир, потому что изменились технологии всего: жизни, работы, покупок, передвижения и так далее. Сейчас молодые люди, те же IT-шники, практически живут на работе, им для этого созданы все условия. Домой они приходят только поспать, нужна лишь кровать. Получается, что им не так уж и важно, какая это будет квартира — важнее, где она будет расположена. В этом вопросе Боровляны проигрывают столичным спальным районам. 

При этом вот этот «природный акцент», про который все продолжают «петь», на мой взгляд, уже неактуален в целом для рынка. Более того, я думаю, что это полное лукавство.

Как говорит моя супруга, ТС «Квартал Зеленый Бор» сейчас — это инкубатор, место для выращивания детей до школьного возраста. Потом возникают вопросы со всякими секциями, кружками и так далее. А вот для дошкольников здесь раздолье. 

Но в целом неспециалисту рынка выводы делать довольно сложно. Может быть, сейчас вообще рынок «покупателя». Сейчас в предложении числится столько квартир, и впереди еще будут строить столько, что рассматривать покупку жилья как инвестицию не стоит. Это большая ошибка. Однозначно все эти квартиры будут продаваться с потерями. Потому что бизнес работает хорошо, дома строятся уже по новым проектам с улучшенными планировками. В итоге квартир всем будет достаточно. А существующий жилой фонд будет стареть.

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

— То есть у Боровлян нет перспектив?

— Почему же? Я, наоборот, думаю, что технология жизни изменится еще больше, и в Зеленый Бор приедут семьи, которые либо еще не обременены детьми, либо уже освободились от детей, — высказал свою точку зрения Михаил. — Я думаю, когда достроят  «Зеленолужскую» линию метро, в «Квартале Зеленый Бор» ситуация изменится в корне. Потому что потенциал у товарищества сохраняется. Вы когда-нибудь видели дома 2006 года постройки в таком хорошем состоянии? Даже элитная застройка не имеет такого потенциала, как наше товарищество. Многие элитные дома держатся лишь на собственном потенциале.

— Почему Вы покупали квартиру в Боровлянах?

— Когда я выбирал квартиру, то одним из основных критериев для меня стало товарищество собственников. Фамилия председателя товарищества «Зеленый Бор» — Гопша — стала уже именем нарицательным, — высказал свою точку зрения Михаил. — Сейчас таких товариществ уже нет. Современные застройщики специально разбивают жилые комплексы на несколько товариществ, чтобы люди не могли собраться все вместе и что-то решить. Да и ресурсы несравнимы — здесь в распоряжении людей трактора, газонокосилки и прочее оборудование. 

При этом коммунальные платежи здесь минимальные — 19 рублей в месяц. Как и оплата за товарищество. Я вообще не понимаю, как можно сделать вот это все за 9 рублей в месяц.

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

Кстати, я думаю, что эта ситуация с коммунальными платежами когда-нибудь все же изменится, и наступит эра нормальных платежей. За такую же площадь, например, в России моя мать платит около $80. Когда коммуналка у людей сравняется с той, которую платят юрлица, то на рынок будет «выброшено» огромное количество квартир. Именно тех, которые когда-то были куплены в качестве инвестиции. Пока народ не считает деньги, ситуация не изменится.

— А что с парковкой?

— Для меня не проблема припарковать машину на освещенном парковочном месте за 400 метров от дома и пройти пешком. Там можно найти место даже и в 3 часа ночи. Но если приехать сюда до 21.00 летом или до 20.00 зимой, то можно найти парковочное место и во дворе.

— Если все так хорошо, то почему Вы продаете квартиру здесь?

— Я продаю эту квартиру по семейным обстоятельствам, к моему большому сожалению, — пояснил Михаил. — Это жилье я полностью организовывал для себя и своей жены. Мы оба высокие люди, и с этим учетом делался весь ремонт. Если обратить внимание, то становится очевидным, что дверные ручки, высота кухонных шкафчиков и столешницы в ванной комнате нестандартна. Даже домофон повесили выше, чтобы можно было удобно открывать дверь и не сбивать его постоянно рюкзаком. 

Также в квартире изменили планировку — перенесли вход в жилую комнату. Получилось, что и в коридоре можно поставить вешалку, и в жилой комнате появилась еще одна зона. 

В целом к вопросу ремонта подошли с супругой со всей ответственностью, продумывали каждую мелочь. Отделочные материалы подбирались с учетом общей выбранной концепции пространства. Если бы делали дизайнеры, то они бы так не смогли.

Но, возвращаясь к вопросу покупки квартиры в «Квартале Зеленый Бор» или Минске, хотелось бы уточнить, что нужно анализировать ситуацию и взвешивать все «за» и «против». При этом жилье нужно выбирать душой, телом, а не логикой. Можно приехать в Лесной и выбрать квартиру уже на месте — здесь рядом продается около 30 «однушек». Где еще можно так приглядеться-поторговаться?

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

Риэлтер: «У многих покупателей Боровляны ассоциируются только с больницами»

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

О выборе жилья говорит и директор агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина. 

— В Боровлянах квартиры чаще всего покупают те, кто приехал в Минск из регионов. Когда такие покупатели рассматривают покупку недвижимости и им не хватает денег на квартиру в столице, то, как правило, вектор выбора смещается в Боровляны, Фаниполь, Заславль. В этом списке Боровляны, на мой взгляд, лучший вариант, — рассказала Мария Широчина. — Однако потом, когда получается немного поднакопить денег, людям чаще всего все равно хочется быть ближе к Минску. За городом жить хорошо, но в собственном доме, а не в квартире.

Жизнь в Боровлянах, как и везде, имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести экологию, хорошо развитую инфраструктуру (в том числе транспортную), большие детские площадки. К недостаткам, на мой взгляд, удаленность от Минска и наличие здесь большого количества больниц. У многих покупателей с Боровлянами ассоциируются только больницы.

— То есть у Боровлян нет перспектив?— задаю я тот же вопрос директору агентства.

— Если рассматривать идеальный вариант, то, мне кажется, было бы логично в Боровлянах разместить только больницы и жилье для тех, кто проходит лечение или поддерживает своих родных в это время. Сделать там большой фонд арендного жилья по низким ценам — также одна из идеальных моделей. 

Если исходить из существующего положения дел, то я думаю, что если Боровляны будут включены в состав города, то ситуация в корне изменится.  На данный момент Боровляны подходят тем, кто хочет быть ближе к природе, в некотором удалении от шумного мегаполиса. Однако стоит понимать, что стоимость квартир там не слишком отличается от минских. 

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский

Жительница Боровлян: «Мне жаль тех людей, которые не чувствуют в этом кайфа»

— Боровляны — это не то место, которое будет нравиться всем, не центр мира. Это узконаправленная территория для детей и семейных людей, — считает Татьяна. — Здесь есть хорошая магистраль, которая связывает Боровляны с Минском, до МКАДа на автомобиле можно доехать за 5-7 минут. На маршрутке дорога до ЦУМа занимает около 25 минут. Да, утром придется потолкаться в общественном транспорте, но это характерно для любого столичного «спальника».

Мы живем в Зеленом Бору. Здесь дома стоят практически в лесу. Роза ветров так расположена, что на этой территории ветер чаще дует с северо-запада на юго-восток. Соответственно, из Минска в Боровляны ничего плохого не задувает. А вот хвойный ветер из заповедника дует на жилые массивы регулярно. 

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский
Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

— В свое время мы выбрали квартиру именно в Зеленом Бору в чем-то из-за товарищества — одного из самых крутых в Беларуси. Да, вступление в товарищество недешевое, но ты покупаешь таким образом супер-инфраструктуру для детей, большие площадки, постоянную работу по благоустройству придомовой территории, — рассказала Татьяна. — Не менее важен для меня контингент — люди, рядом с которыми я живу, с которыми сталкиваюсь в магазине и общественном транспорте. Здесь мне встречаются в основном очень адекватные люди.

Однако это не то место, где будет комфортно молодежи. Здесь мало кафе и ресторанов, не уверена, есть ли вообще дискотеки или ночные клубы.

Из недостатков — отсутствие мест в детских садах и время, которое не всегда хочется тратить на дорогу до Минска. 

— Вы не жалеете, что купили квартиру в Боровлянах?

— Я, наоборот, радуюсь этому факту каждый день. Мне важно, чтобы вокруг меня было спокойно. Когда возвращаешься из Минска, здесь чувствуется умиротворение. Я искренне жалею тех людей, которые не чувствуют в этом кайфа.

Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами
Фото: Павел Садовский
 
Теги: Минск
 
 
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Один из наших читателей обратил внимание на то, что в ТС «Квартал Зеленый Бор» в аг. Лесной сейчас продается 53 квартиры, и это, на его взгляд, немало. Мы решили...
 
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