Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

Купить квартиру в Боровлянах сейчас можно от $40 тысяч за «однушку» до $184 тысяч за 4-комнатную квартиру в таунхаусе. Всего в нашей базе выставлено на продажу 184 объекта недвижимости, расположенных в этой местности. В аг. Лесной сейчас продается 93 объекта недвижимости. Мы поговорили с собственниками квартир в ТС «Квартал Зеленый Бор»: один из них продает однокомнатную квартиру, другой переехал туда год назад и пока ничего продавать не собирается. Также спросили мнение у директора одного из агентств недвижимости, насколько это перспективный для жизни район.

Продавец квартиры в ТС «Квартал Зеленый Бор» : «Сейчас это инкубатор, место для выращивания детей»

— Почему, на Ваш взгляд, в Зеленом Бору продается столько квартир?

— Когда я этот же вопрос задал одному из риэлтеров минского агентства недвижимости, то получил ответ, типичный для советского товароведа: «На каждый объект найдется свой покупатель», — рассказал Михаил. — Но, на мой взгляд, в ТС «Зеленый Бор» продается столько квартир, потому что изменились технологии всего: жизни, работы, покупок, передвижения и так далее. Сейчас молодые люди, те же IT-шники, практически живут на работе, им для этого созданы все условия. Домой они приходят только поспать, нужна лишь кровать. Получается, что им не так уж и важно, какая это будет квартира — важнее, где она будет расположена. В этом вопросе Боровляны проигрывают столичным спальным районам.

При этом вот этот «природный акцент», про который все продолжают «петь», на мой взгляд, уже неактуален в целом для рынка. Более того, я думаю, что это полное лукавство.

Как говорит моя супруга, ТС «Квартал Зеленый Бор» сейчас — это инкубатор, место для выращивания детей до школьного возраста. Потом возникают вопросы со всякими секциями, кружками и так далее. А вот для дошкольников здесь раздолье.

Но в целом неспециалисту рынка выводы делать довольно сложно. Может быть, сейчас вообще рынок «покупателя». Сейчас в предложении числится столько квартир, и впереди еще будут строить столько, что рассматривать покупку жилья как инвестицию не стоит. Это большая ошибка. Однозначно все эти квартиры будут продаваться с потерями. Потому что бизнес работает хорошо, дома строятся уже по новым проектам с улучшенными планировками. В итоге квартир всем будет достаточно. А существующий жилой фонд будет стареть.