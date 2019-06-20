Боровляны уже не устраивают? Почему белорусы готовы променять на Минск даже близкий пригород со свежим воздухом и зелеными зонами

Купить квартиру в Боровлянах сейчас можно от $40 тысяч за «однушку» до $184 тысяч за 4-комнатную квартиру в таунхаусе. Всего в нашей базе выставлено на продажу 184 объекта недвижимости, расположенных в этой местности. В аг. Лесной сейчас продается 93 объекта недвижимости. Мы поговорили с собственниками квартир в ТС «Квартал Зеленый Бор»: один из них продает однокомнатную квартиру, другой переехал туда год назад и пока ничего продавать не собирается. Также спросили мнение у директора одного из агентств недвижимости, насколько это перспективный для жизни район.
— Почему, на Ваш взгляд, в Зеленом Бору продается столько квартир?
— Когда я этот же вопрос задал одному из риэлтеров минского агентства недвижимости, то получил ответ, типичный для советского товароведа: «На каждый объект найдется свой покупатель», — рассказал Михаил. — Но, на мой взгляд, в ТС «Зеленый Бор» продается столько квартир, потому что изменились технологии всего: жизни, работы, покупок, передвижения и так далее. Сейчас молодые люди, те же IT-шники, практически живут на работе, им для этого созданы все условия. Домой они приходят только поспать, нужна лишь кровать. Получается, что им не так уж и важно, какая это будет квартира — важнее, где она будет расположена. В этом вопросе Боровляны проигрывают столичным спальным районам.
При этом вот этот «природный акцент», про который все продолжают «петь», на мой взгляд, уже неактуален в целом для рынка. Более того, я думаю, что это полное лукавство.
Как говорит моя супруга, ТС «Квартал Зеленый Бор» сейчас — это инкубатор, место для выращивания детей до школьного возраста. Потом возникают вопросы со всякими секциями, кружками и так далее. А вот для дошкольников здесь раздолье.
Но в целом неспециалисту рынка выводы делать довольно сложно. Может быть, сейчас вообще рынок «покупателя». Сейчас в предложении числится столько квартир, и впереди еще будут строить столько, что рассматривать покупку жилья как инвестицию не стоит. Это большая ошибка. Однозначно все эти квартиры будут продаваться с потерями. Потому что бизнес работает хорошо, дома строятся уже по новым проектам с улучшенными планировками. В итоге квартир всем будет достаточно. А существующий жилой фонд будет стареть.
Фото: Павел Садовский
— То есть у Боровлян нет перспектив?
— Почему же? Я, наоборот, думаю, что технология жизни изменится еще больше, и в Зеленый Бор приедут семьи, которые либо еще не обременены детьми, либо уже освободились от детей, — высказал свою точку зрения Михаил. — Я думаю, когда достроят «Зеленолужскую» линию метро, в «Квартале Зеленый Бор» ситуация изменится в корне. Потому что потенциал у товарищества сохраняется. Вы когда-нибудь видели дома 2006 года постройки в таком хорошем состоянии? Даже элитная застройка не имеет такого потенциала, как наше товарищество. Многие элитные дома держатся лишь на собственном потенциале.
— Почему Вы покупали квартиру в Боровлянах?
— Когда я выбирал квартиру, то одним из основных критериев для меня стало товарищество собственников. Фамилия председателя товарищества «Зеленый Бор» — Гопша — стала уже именем нарицательным, — высказал свою точку зрения Михаил. — Сейчас таких товариществ уже нет. Современные застройщики специально разбивают жилые комплексы на несколько товариществ, чтобы люди не могли собраться все вместе и что-то решить. Да и ресурсы несравнимы — здесь в распоряжении людей трактора, газонокосилки и прочее оборудование.
При этом коммунальные платежи здесь минимальные — 19 рублей в месяц. Как и оплата за товарищество. Я вообще не понимаю, как можно сделать вот это все за 9 рублей в месяц.
Фото: Павел Садовский
— Кстати, я думаю, что эта ситуация с коммунальными платежами когда-нибудь все же изменится, и наступит эра нормальных платежей. За такую же площадь, например, в России моя мать платит около $80. Когда коммуналка у людей сравняется с той, которую платят юрлица, то на рынок будет «выброшено» огромное количество квартир. Именно тех, которые когда-то были куплены в качестве инвестиции. Пока народ не считает деньги, ситуация не изменится.
— А что с парковкой?
— Для меня не проблема припарковать машину на освещенном парковочном месте за 400 метров от дома и пройти пешком. Там можно найти место даже и в 3 часа ночи. Но если приехать сюда до 21.00 летом или до 20.00 зимой, то можно найти парковочное место и во дворе.
— Если все так хорошо, то почему Вы продаете квартиру здесь?
— Я продаю эту квартиру по семейным обстоятельствам, к моему большому сожалению, — пояснил Михаил. — Это жилье я полностью организовывал для себя и своей жены. Мы оба высокие люди, и с этим учетом делался весь ремонт. Если обратить внимание, то становится очевидным, что дверные ручки, высота кухонных шкафчиков и столешницы в ванной комнате нестандартна. Даже домофон повесили выше, чтобы можно было удобно открывать дверь и не сбивать его постоянно рюкзаком.
Также в квартире изменили планировку — перенесли вход в жилую комнату. Получилось, что и в коридоре можно поставить вешалку, и в жилой комнате появилась еще одна зона.
В целом к вопросу ремонта подошли с супругой со всей ответственностью, продумывали каждую мелочь. Отделочные материалы подбирались с учетом общей выбранной концепции пространства. Если бы делали дизайнеры, то они бы так не смогли.
Но, возвращаясь к вопросу покупки квартиры в «Квартале Зеленый Бор» или Минске, хотелось бы уточнить, что нужно анализировать ситуацию и взвешивать все «за» и «против». При этом жилье нужно выбирать душой, телом, а не логикой. Можно приехать в Лесной и выбрать квартиру уже на месте — здесь рядом продается около 30 «однушек». Где еще можно так приглядеться-поторговаться?
Фото: Павел Садовский
Риэлтер: «У многих покупателей Боровляны ассоциируются только с больницами»
— В Боровлянах квартиры чаще всего покупают те, кто приехал в Минск из регионов. Когда такие покупатели рассматривают покупку недвижимости и им не хватает денег на квартиру в столице, то, как правило, вектор выбора смещается в Боровляны, Фаниполь, Заславль. В этом списке Боровляны, на мой взгляд, лучший вариант, — рассказала Мария Широчина. — Однако потом, когда получается немного поднакопить денег, людям чаще всего все равно хочется быть ближе к Минску. За городом жить хорошо, но в собственном доме, а не в квартире.
Жизнь в Боровлянах, как и везде, имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести экологию, хорошо развитую инфраструктуру (в том числе транспортную), большие детские площадки. К недостаткам, на мой взгляд, удаленность от Минска и наличие здесь большого количества больниц. У многих покупателей с Боровлянами ассоциируются только больницы.
— То есть у Боровлян нет перспектив?— задаю я тот же вопрос директору агентства.
— Если рассматривать идеальный вариант, то, мне кажется, было бы логично в Боровлянах разместить только больницы и жилье для тех, кто проходит лечение или поддерживает своих родных в это время. Сделать там большой фонд арендного жилья по низким ценам — также одна из идеальных моделей.
Если исходить из существующего положения дел, то я думаю, что если Боровляны будут включены в состав города, то ситуация в корне изменится. На данный момент Боровляны подходят тем, кто хочет быть ближе к природе, в некотором удалении от шумного мегаполиса. Однако стоит понимать, что стоимость квартир там не слишком отличается от минских.
Фото: Павел Садовский
Жительница Боровлян: «Мне жаль тех людей, которые не чувствуют в этом кайфа»
— Боровляны — это не то место, которое будет нравиться всем, не центр мира. Это узконаправленная территория для детей и семейных людей, — считает Татьяна. — Здесь есть хорошая магистраль, которая связывает Боровляны с Минском, до МКАДа на автомобиле можно доехать за 5-7 минут. На маршрутке дорога до ЦУМа занимает около 25 минут. Да, утром придется потолкаться в общественном транспорте, но это характерно для любого столичного «спальника».
Мы живем в Зеленом Бору. Здесь дома стоят практически в лесу. Роза ветров так расположена, что на этой территории ветер чаще дует с северо-запада на юго-восток. Соответственно, из Минска в Боровляны ничего плохого не задувает. А вот хвойный ветер из заповедника дует на жилые массивы регулярно.
Фото: Павел Садовский
— В свое время мы выбрали квартиру именно в Зеленом Бору в чем-то из-за товарищества — одного из самых крутых в Беларуси. Да, вступление в товарищество недешевое, но ты покупаешь таким образом супер-инфраструктуру для детей, большие площадки, постоянную работу по благоустройству придомовой территории, — рассказала Татьяна. — Не менее важен для меня контингент — люди, рядом с которыми я живу, с которыми сталкиваюсь в магазине и общественном транспорте. Здесь мне встречаются в основном очень адекватные люди.
Однако это не то место, где будет комфортно молодежи. Здесь мало кафе и ресторанов, не уверена, есть ли вообще дискотеки или ночные клубы.
Из недостатков — отсутствие мест в детских садах и время, которое не всегда хочется тратить на дорогу до Минска.
— Вы не жалеете, что купили квартиру в Боровлянах?
— Я, наоборот, радуюсь этому факту каждый день. Мне важно, чтобы вокруг меня было спокойно. Когда возвращаешься из Минска, здесь чувствуется умиротворение. Я искренне жалею тех людей, которые не чувствуют в этом кайфа.