﻿ «Должна уехать и быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск. 21.by
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«Должна уехать и быть рядом со своим народом». Президент Грузии прервала свой визит в Минск

21.06.2019 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне, решила досрочно прервать свой визит и вернуться в Тбилиси из-за акций протеста, проходящих там. Об этом она заявила во время встречи с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Минск с визитом в четверг, чтобы принять участие в церемонии открытия II Европейских игр, которая пройдет сегодня.

Но вечером 20 июня у парламента Грузии началась многотысячная акция протеста. По данным местных СМИ, участие в ней приняли от 7 до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала отставки главы МВД, спикера парламента и внеочередных парламентских выборов. Причиной недовольства стало выступление в парламенте российского депутата. В столкновениях с полицией пострадали более полусотни человек. Оппозиция заявила, что вечером 21 июня намерена возобновить протесты в центре Тбилиси.

Во время встречи с Лукашенко президент Грузии поблагодарила за возможность встречи, несмотря на тот факт, что ей приходится раньше завершить свой визит в Беларусь из-за происходящих в Тбилиси событий. «Конечно, это было неожиданно, что я уезжаю», — сказала она.

Вместе с тем Зурабишвили отметила, что рада приезду в Беларусь и готовилась к этому визиту, пожелав успешно провести II Европейские игры.

«Приходится уезжать, но болеть буду на расстоянии, — сказала Саломе Зурабишвили. — Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала обязательным быть там. Потому что, когда в стране происходит что-то, глава государства должна быть на месте. Поэтому еще раз извините, но я должна уехать и быть рядом со своим народом».

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 20 июня у парламента Грузии началась многотысячная акция протеста. По данным местных СМИ, участие в ней приняли от 7 до 10 тысяч человек. Оппозиция требовала...
 
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