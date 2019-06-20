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Размер компенсаций за грязную нефть станет известен только в конце 2019 года
21.06.2019 10:06 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская сторона сообщила, когда будет определена сумма компенсаций за потери, нанесенные поставками грязной нефти. При этом РФ сразу предупредила, что компенсировать будет только реально подтвержденные потери.
Как сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, суммы компенсаций за поставки российской нефти с превышением уровня хлорорганики будут определены к концу года.
«Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года - с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларусь и ее транзита через белорусскую территорию»- сказал Приходько, отметив, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию РФ.
С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в Польшу и Германию в полном объеме, с 4 июля планируются поставки кондиционной нефти на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который сейчас работает не в полную силу, пишет
Напомним, что накануне на участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу
Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Мозырский НПЗ заявил недавно, что в апреле «Роснефть» поставила 443 тысяч тонн нефти на сумму $185 млн. Но из них 370 тысяч тонн были некачественными, стоимость их белорусская сторона считает нулевой, в результате чего образовалась переплата в $155 млн.
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Российская сторона сообщила, когда будет определена сумма компенсаций за потери, нанесенные поставками грязной нефти. При этом РФ сразу предупредила, что...
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