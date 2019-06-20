Размер компенсаций за грязную нефть станет известен только в конце 2019 года

Российская сторона сообщила, когда будет определена сумма компенсаций за потери, нанесенные поставками грязной нефти. При этом РФ сразу предупредила, что компенсировать будет только реально подтвержденные потери.

Как сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь, суммы компенсаций за поставки российской нефти с превышением уровня хлорорганики будут определены к концу года.

«Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года - с учетом реальных объемов поставок нефти в Беларусь и ее транзита через белорусскую территорию»- сказал Приходько, отметив, что по состоянию на 18 июня в Беларуси находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию РФ.

С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в Польшу и Германию в полном объеме, с 4 июля планируются поставки кондиционной нефти на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который сейчас работает не в полную силу, пишет ТАСС .

Напомним, что накануне на участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу снова зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой.

Напомним, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.