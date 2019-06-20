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Семашко: больше повышать цены на бензин уже невозможно

21.06.2019 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь продолжает настаивать на компенсации Россией последствий налогового маневра в нефтяной сфере. Возможности нивелировать потери путем повышения цен на топливо уже себя исчерпали. Об этом заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко в интервью информагентству ТАСС.


фото: TUT.BY

«Мы в текущем году уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Но дальше делать это невозможно», — сказал Семашко.

«Во-первых, покупательная способность граждан Беларуси не позволяет этого сделать, а во-вторых, у нас и так уже диспаритет цен на бензины и дизельное топливо с Россией где-то в размере 8−10%. Если эта разница в ценах станет больше, то возникнет новая проблема массового ввоза в Беларусь из России дешевых нефтепродуктов. В таком случае не придется говорить и о едином рынке нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Какая на это будет реакция в других странах „пятерки“, предсказать не сложно», — пояснил он.

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Поэтому Минск продолжает рассчитывать на компенсацию Россией последствий проводимого налогового маневра. «У правительства России понимание проблем Беларуси в связи с этим, безусловно, есть. Мы приступили к обсуждению компенсационных механизмов. Они могут быть как в виде межбюджетных трансферов, так и в виде изменения формулы цены нефти, внесения в нее специальной скидки. Это основные возможные механизмы, которые обсуждаются. Размер же компенсации очевиден для двух сторон: должна быть возмещена разница в вывозных таможенных пошлинах, помноженная на объем поставляемой нефти», — отметио Владимир Семашко.

На первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов. «Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время [в 2024 году] Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70 долларов за баррель и 8,8 млрд долларов при цене 60 долларов за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по 3 млрд долларов», — отметил посол.

В схожей ситуации оказались и российские нефтяные компании. Однако для смягчения последствий налогового маневра для них поддержка из госбюджета в виде отрицательного акциза на нефть и применения демпфирующих коэффициентов. «И даже после завершения маневра российские нефтепереработчики получат льготные условия работы и будут приобретать нефть по цене, составляющей 83−84% от мировой цены», — отметил Семашко.

По мнению дипломата, «российский бюджет может себе такое позволить, он от проведения маневра выигрывает, а белорусский бюджет — наоборот, потому что снижаются поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты». «Иными словами, у нас в Беларуси маневр наносит двойной удар — и по нефтеперерабатывающей отрасли, и по бюджету», — резюмировал Семашко.

 
Теги: Минск
 
 
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Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время [в 2024 году] Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70...
 
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