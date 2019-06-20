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И без президента Азербайджана. Ильхам Алиев не прилетит в Минск на открытие Европейских игр
21.06.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Минск на открытие II Европейских игр. Вместо него делегацию Азербайджана возглавит председатель парламента.
Сегодня в Минске пройдет церемония открытия
В пятницу утром стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне,
«Делегацию Азербайджана на церемонии открытия II Европейских игр возглавляет председатель парламента республики Октай Асадов», — рассказала TUT.BY посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси.
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