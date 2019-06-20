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И без президента Азербайджана. Ильхам Алиев не прилетит в Минск на открытие Европейских игр

21.06.2019 12:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Минск на открытие II Европейских игр. Вместо него делегацию Азербайджана возглавит председатель парламента.


Фото: Reuters

Сегодня в Минске пройдет церемония открытия II Европейских игр. Ожидалось, что в ней примут участие президенты Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сербии, а также премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В пятницу утром стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне, решила досрочно прервать свой визит и вернуться в Тбилиси из-за акций протеста, проходящих там, а позже — что и президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в белорусскую столицу. 

«Делегацию Азербайджана на церемонии открытия II Европейских игр возглавляет председатель парламента республики Октай Асадов», — рассказала TUT.BY посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Не примет участие в торжественной церемонии открытия Игр и президент Грузии Саломе Зурабишвили - утром стало известно, что она решила досрочно прервать свой визит...
 
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