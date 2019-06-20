Семашко: машинокомплекты из Беларуси, более чем на 50% состоят из российского сырья и материалов

Источник материала: Tut.by

Беларусь считает несправедливым отсутствие господдержки российским предприятиям, собирающим белорусскую технику. Об этом заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко в интервью информагентству ТАСС.





«Российское правительство оказывает промышленному сектору, российским заводам существенную поддержку. Что в сегодняшних условиях, видимо, правильно. Но рядом с ними в России работают предприятия, осуществляющие сборку белорусской техники, на которые эта поддержка не распространяется. А ведь на них поставляются машинокомплекты из Беларуси, более чем на 50% состоящие из российского сырья и материалов», — сказал Семашко.

Власти Беларуси считают такой подход несправедливым и постоянно поднимаем данный вопрос на переговорах. «Тем более что условия признания достигнутого уровня локализации производства техники для предоставления государственной поддержки прописаны в решении Высшего евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года. Российская же сторона пока не готова признать достаточным достигнутый уровень локализации для предоставления аналогичных мер поддержки, тем самым отказывая совместным сборочным производствам в возможности на равных конкурировать с техникой, к примеру, того же Ростсельмаша», — сказал Семашко.

Посол считает, что в правительстве России подходы к этому вопросу постепенно меняются. С 2020 года «планируется кардинальный переход от предоставления субсидий производителям сельхозтехники к государственной поддержке сельхозпроизводителей, которые покупают эту самую технику».

«Поставлена задача внести в ближайшее время и соответствующие изменения в постановление правительства России от 17 июля 2015 года № 719 „О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации“. Планируется ввести балльную оценку соответствия предоставляемой в лизинг при поддержке государства техники критериям выполнения при ее производстве на территории России конкретных технологических операций. Белорусские специалисты готовы совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России согласовать изменения с тем, чтобы техника наших совместных сборочных предприятий подпадала под критерии этого постановления», — рассказал Семашко.

«Насколько сложна и непрозрачна действующая российская система обеспечения производства и сбыта техники, говорит число нормативно-правовых актов, регулирующих этот рынок: по нашим данным, порядка 60», — подчеркнул посол.

В Беларуси действует один главный документ — указ президента Беларуси от 2 апреля 2015 года № 146, которым установлены равные условия приобретения белорусскими субъектами хозяйствования с государственной поддержкой по договорам финансовой аренды (лизинга) современной техники, произведенной на территории всех государств ЕАЭС. «И наши хозяйства спокойно покупают российскую технику», — утверждает Семашко

Он надеется, что вносимые в настоящее время изменения в российское законодательство «сблизят наши подходы и помогут решить эту проблему».

Напомним, одним из дискуссионных вопросов является реализация проекта « Союзный трактор » на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) совместно с МТЗ. В России совместные предприятия также есть у «Амкодора» и «Гомсельмаша».