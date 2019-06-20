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Беларусь хочет подписать безвиз с Боснией и Герцеговиной

21.06.2019 12:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь планирует продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы, чтобы в будущем подписать соглашение о безвизовом режиме с Боснией и Герцеговиной. Об этом на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком заявил Сергей Румас, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что надеется на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, и пригласил боснийскую сторону участвовать в международных выставках и ярмарках, которые проходят в Беларуси, чтобы лучше узнать возможности белорусских предприятий и показать товары и услуги, которые будут интересны для белорусов. Также Румас отметил, что Босния и Герцеговина является одной из европейских стран, куда поставляются белорусские карьерные самосвалы и крупногабаритные автомобильные шины.

«Насколько меня информируют коллеги, наша техника хорошо зарекомендовала себя на ваших карьерах. Предлагаем не останавливаться на достигнутом и посмотреть шире на возможности белорусской промышленности. Мы готовы рассматривать поставки строительной, коммунальной и сельхозтехники в Боснию и Герцеговину», — добавил Сергей Румас.

Беларусь также считает перспективным сотрудничество в сфере IT, в сфере науки, образования, культуры, социального обеспечения и туризма. Но главное — в перспективе есть планы подписать безвизовое соглашение.

«Нам необходимо продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы. В числе приоритетов мы видим соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам. По дипломатическим и служебным такое право уже действует», — обратил внимание Сергей Румас.

 
 
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Премьер-министр Сергей Румас отмечает, что Беларусь планирует продолжать работу по формированию двусторонней договорной базы, чтобы в будущем подписать...
 
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