Семашко: потери Беларуси от налогового маневра превысят 14 млрд долларов

Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

В большом интервью, которое Семашко дал российскому агентству ТАСС , посол Беларуси рассказал о том, что потери Беларуси от налогового маневра могут стать серьезнейшим ударом для страны.

«На первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые нам никак не компенсированы. Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70 долларов за баррель и 8,8 млрд долларов при цене 60 долларов за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по 3 млрд долларов», - подчеркнул Семашко.

Он также отметил, что даже при прогнозируемом росте годового ВВП Беларуси до 100 млрд долларов потери от налогового маневра - не просто огромные цифры, а «очень тяжелое бремя».

Напомним, что в конце мая стало известно о приостановлении переговоров между Беларусью и Россией по вопросу компенсации потерь от налогового маневра: пока стороны пересматривают положения договора о Союзном государстве, вопрос отложен на потом. Об этом рассказал заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, который отметил: пока идет работа над уточнением программы реализации союзного договора, стороны прекратили обсуждение иных спорных вопросов, один из которых - потери белорусской стороны от налогового маневра.

Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко называл эти потери несущественными, а поведение России, не желающей их компенсировать - нарушающим договоренности.