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Семашко: потери Беларуси от налогового маневра превысят 14 млрд долларов
21.06.2019 12:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
В большом интервью, которое Семашко дал российскому агентству
«На первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые нам никак не компенсированы. Если все оставить так, как есть, то за оставшееся до завершения налогового маневра время Беларусь потеряет еще 10,6 млрд долларов при мировой цене нефти 70 долларов за баррель и 8,8 млрд долларов при цене 60 долларов за баррель. А затем белорусские нефтепереработчики будут полностью выведены на мировую цену нефти, в результате чего Беларусь будет ежегодно переплачивать России по 3 млрд долларов», - подчеркнул Семашко.
Он также отметил, что даже при прогнозируемом росте годового ВВП Беларуси до 100 млрд долларов потери от налогового маневра - не просто огромные цифры, а «очень тяжелое бремя».
Напомним, что в конце мая стало известно о
Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко
11 декабря 2018 года белорусская делегация планировала провести переговоры по компенсации от налогового маневра с российскими коллегами. Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко перед встречей
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Потери белорусской стороны от российского налогового маневра могут превысить 14 млрд долларов, заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
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