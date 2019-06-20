Источник материала: Tut.by

Председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов рассказал TUT.BY о перспективах ввода в эксплуатацию пятизвездочного отеля «Хайят» на Старовиленском тракте.





Возводить отель в 2010 году начала компания «Сырьевые ресурсы». Планировалось, что гостиницу сдадут к чемпионату мира по хоккею 2014 года, но в 2015 году строительство заморозили из-за недостатка средств. Застройщик начал процедуру банкротства, а недострой выставили на торги. Они проходили несколько раз, цена упала до 35 миллионов рублей (почти в два раза), но покупателя на объект не нашлось.

В настоящее время идет процесс входа в эту стройку нового собственника компании « СанБридж », которой на паритетных началах владеют Белинвестбанк и «дочка» БПС-Сбербанк. Банки ведут поиск инвестора, который сможет выкупить их доли в «СанБридже» и таким образом станет управлять комплексом.

«Думаю, к концу года по „Хайяту“ мы точно „упакуем“ сделку», — сказал Меркулов.

Переговоры идут с несколькими инвесторами. «Но объект не брошен и мы по нему сильно продвинулись. Причем если раньше говорили, что гостиницу придется перепрофилировать, то последние договоренности с потенциальными инвесторами показывают, что они намерены достраивать объект именно как гостиницу. Видимо, туристический поток все-таки растет», — отметил председатель правления банка.

Игорь Меркулов заверил, что у банка при работе с проблемными активами нет проблем с точки зрения законодательства и действий регулятора. «Регулятор только помогал. Он ведет себя правильно и разумно с точки зрения ограничении формирования резервов банковской системы. Был кризис с коммерческой недвижимостью в 2014—2015 годах, его нельзя решить сразу», — подчеркнул глава БПС-Сбербанка.

Группа Сбербанк России была одним из ключевых кредиторов строительства многофункционального комплекса возле Белгосцирка и пятизвездочного отеля «Хайят» на Старовиленском тракте.