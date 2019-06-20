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Осталось много нереализованных планов. Чем запомнился Солигорску задержанный глава региона Поскробко

21.06.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ряд государственных организаций и частных компаний Солигорска подписали письма-ходатайства в защиту задержанного за коррупцию на предыдущем месте работы главы Солигорского райисполкома Олега Поскробко. «Электронный Солигорск» вспоминает, чем запомнился глава региона.


Олег Поскробко. Фото: gkx.by

«За два года наш город вырос и  преобразился, достойно встретил свое 60-летие. Началась застройка новых 21-го и 22-го микрорайонов, были благоустроены улицы, проведен ямочный ремонт дорог, установлено множество новых архитектурных форм, заложены аллеи и скверы. Сквер семьи, любви и верности обустраивается на глазах у горожан — эта территория долгое время была обделена вниманием властей, хотя находится в центре города… В прошлом году была инициирована реконструкция зоны отдыха по ул. Набережной. Параллельно с ней руководитель района вел разработку проекта модернизации Центральной площади, чтобы превратить советский пустырь-площадь в современное и уютное место отдыха горожан», — вспоминают солигорчане.

Социальные вопросы, пишет портал, были у Поскробко на первом месте: в прошлом году завершилось строительство остро необходимой городу поликлиники № 2, где сегодня обслуживается около 35 тысяч солигорчан.  


Многие планы остались нереализованными: председатель райисполкома выносил предложения по реконструкции дворовых территорий и крупных транспортных артерий в районе, строительству спортивного комплекса для проведения игр международного уровня по волейболу, благоустройству зон отдыха и т.д.

Ряд государственных организаций и частных компаний Солигорска, сообщает «ЭС», подписали письма-ходатайства в защиту задержанного Поскробко.

 
 
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Ряд государственных организаций и частных компаний Солигорска подписали письма-ходатайства в защиту задержанного за коррупцию на предыдущем месте работы главы...
 
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