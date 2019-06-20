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Как Египет обогнал союзников Беларуси по ЕАЭС
21.06.2019 14:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Переданная Александром Лукашенко египетскому коллеге Абделю Фаттаху Ас-Сиси
Египет является главным торговым партнером Беларуси на африканском континенте, опережая в этом году по товарообороту ближайших преследователей почти в два раза.
Динамика тоже положительная: в январе-апреле 2019 года объем торговли между странами увеличился на 44,3%. Благодаря интенсификации торговых контактов, Египет вплотную приблизился к топ-30 главных торговых партнеров Беларуси в мире, занимая в рассматриваемый период времени 34-е место.
По объему товарооборота эта африканская страна уже опередила союзников Беларуси по ЕАЭС (Армению и Кыргызстан), бывшие республики СССР — Азербайджан, Эстонию, Грузию, Таджикистан и Туркменистан, а также Швецию, Финляндию, Данию, Словению, Румынию, Болгарию, Грецию и многие другие страны.
Топ-10 главных африканских торговых партнеров Беларуси
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
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Переданная Александром Лукашенко египетскому коллеге Абделю Фаттаху Ас-Сиси «собойка» в виде черной икры, клубники и хлеба, конечно, не попадет во взаимную...
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