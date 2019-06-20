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Как Египет обогнал союзников Беларуси по ЕАЭС

21.06.2019 14:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Переданная Александром Лукашенко египетскому коллеге Абделю Фаттаху Ас-Сиси «собойка» в виде черной икры, клубники и хлеба, конечно, не попадет во взаимную внешнеторговую статистику. Впрочем, она и без того впечатляет.

Египет является главным торговым партнером Беларуси на африканском континенте, опережая в этом году по товарообороту ближайших преследователей почти в два раза.

Динамика тоже положительная: в январе-апреле 2019 года объем торговли между странами увеличился на 44,3%. Благодаря интенсификации торговых контактов, Египет вплотную приблизился к топ-30 главных торговых партнеров Беларуси в мире, занимая в рассматриваемый период времени 34-е место.

По объему товарооборота эта африканская страна уже опередила союзников Беларуси по ЕАЭС (Армению и Кыргызстан), бывшие республики СССР — Азербайджан, Эстонию, Грузию, Таджикистан и Туркменистан, а также Швецию, Финляндию, Данию, Словению, Румынию, Болгарию, Грецию и многие другие страны.

Топ-10 главных африканских торговых партнеров Беларуси

Страна-партнер

Объем товарооборота в январе-апреле 2019 г., в млн долларов

Темп роста, в %

1

Египет

50,318

144,3

2

Марокко

26,470

68,9

3

Кот Д`Ивуар

23,715

133,0

4

Кения

15, 654

92,9

5

Уганда

14, 671

200,5

6

Сенегал

12, 886

227,1

7

Мали

7, 933

58,2

8

ЮАР

6, 986

267,3

9

Танзания

6, 730

61,6

10

Алжир

6, 313

в 9,1 раза

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь

 
 
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Переданная Александром Лукашенко египетскому коллеге Абделю Фаттаху Ас-Сиси «собойка» в виде черной икры, клубники и хлеба, конечно, не попадет во взаимную...
 
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