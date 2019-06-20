Как Египет обогнал союзников Беларуси по ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

Переданная Александром Лукашенко египетскому коллеге Абделю Фаттаху Ас-Сиси «собойка» в виде черной икры, клубники и хлеба, конечно, не попадет во взаимную внешнеторговую статистику. Впрочем, она и без того впечатляет.

Египет является главным торговым партнером Беларуси на африканском континенте, опережая в этом году по товарообороту ближайших преследователей почти в два раза.

Динамика тоже положительная: в январе-апреле 2019 года объем торговли между странами увеличился на 44,3%. Благодаря интенсификации торговых контактов, Египет вплотную приблизился к топ-30 главных торговых партнеров Беларуси в мире, занимая в рассматриваемый период времени 34-е место.

По объему товарооборота эта африканская страна уже опередила союзников Беларуси по ЕАЭС (Армению и Кыргызстан), бывшие республики СССР — Азербайджан, Эстонию, Грузию, Таджикистан и Туркменистан, а также Швецию, Финляндию, Данию, Словению, Румынию, Болгарию, Грецию и многие другие страны.

Топ-10 главных африканских торговых партнеров Беларуси

№ Страна-партнер Объем товарооборота в январе-апреле 2019 г., в млн долларов Темп роста, в % 1 Египет 50,318 144,3 2 Марокко 26,470 68,9 3 Кот Д`Ивуар 23,715 133,0 4 Кения 15, 654 92,9 5 Уганда 14, 671 200,5 6 Сенегал 12, 886 227,1 7 Мали 7, 933 58,2 8 ЮАР 6, 986 267,3 9 Танзания 6, 730 61,6 10 Алжир 6, 313 в 9,1 раза

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь