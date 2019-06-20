«Он настоящий мужик». Лукашенко вручил Кадырову орден

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с Рамзаном Кадыровым, который прибыл в Минск на церемонию открытия II Европейских игр, вручил главе Чечни орден Дружбы народов, передает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

«К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: „Он настоящий мужик: пообещал — сделал“. Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг — ты брат для меня, для нашего народа, — подчеркнул Александр Лукашенко. — То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы (народов. — Прим.), — это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок», — сказал президент.

Указ о награждении Кадырова белорусский президент подписал еще в прошлом году . Орден Дружбы народов главе Чечни вручили за «значимый личный вклад в укрепление дружелюбных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой».

Напомним, в июне 2011 года белорус Вячеслав Качура вместе с группой международных специалистов из России, Украины и Беларуси прилетел в Триполи, с военными был заключен контракт. А через два месяца 19 человек оказались в плену, специалистов обвинили в пособничестве режиму Муаммара Каддафи. Лишь в августе 2014 года дипломаты смогли добиться освобождения из плена троих белорусов: Федора Трусанова, Валерия Гордиенко и Игоря Едимичева. Об освобождении Качуры из ливийской тюрьмы договаривались на высшем уровне, в сентябре 2017 года во время своего визита в Минск Рамзан Кадыров пообещал Александру Лукашенко решить этот вопрос. В феврале 2018 года Качуру освободили из плена, он вернулся в Минск .

Также на встрече президент Беларуси рассказал, что хотел бы однажды побывать в горных регионах на Кавказе.

«Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю. И я недавно, назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах», — сказал Лукашенко

Александр Лукашенко отметил, что у него есть мечта когда-то побывать в горах Чечни, Дагестана и прочих кавказских регионов. «У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу. — Прим.) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню (семейные башни). Для меня действительно (интересно. — Прим.) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — сказал президент.