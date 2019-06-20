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Во Львове консульство Беларуси облили черной краской
21.06.2019 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью с 20 на 21 июня неизвестные облили черной краской здание Почетного консульства Беларуси во Львове. Об этом в
Здание Почетного консульства Беларуси во Львове расположено на улице героев УПА. Ночью неизвестные облили окно, двери и вывеску дипмиссии черной краской.
Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, личность подозреваемых устанавливается. В ведомстве ответили, что по украинским законам за такие действия предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, личность подозреваемых устаналвивается. В ведомстве ответили, что по украинским законам за такие действия...
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