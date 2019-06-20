Во Львове консульство Беларуси облили черной краской

Источник материала: Tut.by

Ночью с 20 на 21 июня неизвестные облили черной краской здание Почетного консульства Беларуси во Львове. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, информацию подтвердили в полиции Львова .



Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Здание Почетного консульства Беларуси во Львове расположено на улице героев УПА. Ночью неизвестные облили окно, двери и вывеску дипмиссии черной краской.



Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, личность подозреваемых устанавливается. В ведомстве ответили, что по украинским законам за такие действия предусмотрено до пяти лет лишения свободы.