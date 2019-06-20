С прошлого года учит русский, работала в арабских странах. Лондон меняет посла в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Великобритания меняет посла в Беларуси. С августа дипмиссию возглавит Жаклин Перкинс, карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах, сообщает британский МИД.



Жаклин Перкинс, фото: МИД Великобритании

Кроме службы в МИД в Лондоне Перкинс работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, а на своей последней должности она была замглавы миссии в Кувейте. С 2018 года она учит русский язык.

Жаклин Перкинс замужем, у нее двое детей.

Новый посол сменит Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 лет. В Беларуси она регулярно критиковала ситуацию с правами человека в стране, призывала расследовать громкие исчезновения 1999−2000 годов, продвигала тематику борьбы с домашним насилием , прав ЛГБТ и отмены смертной казни.