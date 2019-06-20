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С прошлого года учит русский, работала в арабских странах. Лондон меняет посла в Беларуси

21.06.2019 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Великобритания меняет посла в Беларуси. С августа дипмиссию возглавит Жаклин Перкинс, карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах, сообщает британский МИД.


Жаклин Перкинс, фото: МИД Великобритании

Кроме службы в МИД в Лондоне Перкинс работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, а на своей последней должности она была замглавы миссии в Кувейте. С 2018 года она учит русский язык.

Жаклин Перкинс замужем, у нее двое детей.

Новый посол сменит Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 лет. В Беларуси она регулярно критиковала ситуацию с правами человека в стране, призывала расследовать громкие исчезновения 1999−2000 годов, продвигала тематику борьбы с домашним насилием, прав ЛГБТ и отмены смертной казни.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый посол сменит Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 лет.
 
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