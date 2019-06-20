|
С прошлого года учит русский, работала в арабских странах. Лондон меняет посла в Беларуси
21.06.2019 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Великобритания меняет посла в Беларуси. С августа дипмиссию возглавит Жаклин Перкинс, карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах, сообщает британский МИД.
Кроме службы в МИД в Лондоне Перкинс работала в посольствах Великобритании в ОАЭ, Египте, Бахрейне, а на своей последней должности она была замглавы миссии в Кувейте. С 2018 года она учит русский язык.
Жаклин Перкинс замужем, у нее двое детей.
Новый посол сменит Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 лет. В Беларуси она регулярно критиковала ситуацию с правами человека в стране,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый посол сменит Фиону Гибб, которая проработала в Минске около 3,5 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)