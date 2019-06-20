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«Они живут в шортах, и что я им на госслужбе предложу?» Чиновников в РФ беспокоят кадры для борьбы с хакерами

21.06.2019 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мировая экономика теряет миллиарды долларов от кибератак и деятельности киберпреступников, но для этого нужны и кадры, и готовность стран и компаний к сотрудничеству. Об этом шла речь на организованном Сбербанком в Москве международном конгрессе по кибербезопасности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев привел данные потерь мировой экономики от кибератак — до 2,5 трлн долларов в нынешнем году. Медведев сравнил эту цифру с совокупным ВВП всех стран Африки.

«Проблема киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического форума, международное экспертное сообщество зачатую ставит ее выше всяких других угроз, даже таких опасных, как терроризм», — добавил Медведев.

Однако для противостояния киберугрозам нужны специалисты, которых во всем мире дефицит. Особенно — на госслужбе и в госкомпаниях.

«Они живут в шортах и кроксах — что я им на госслужбе предложу? — обратил внимание вице-премьер России Максим Акимов. — Это вопрос не денег, вопрос челенджа. Если мы как государство культурный разрыв не преодолеем, проблема будет нарастать — нам нужны тысячи людей». Он поделился опытом Сингапура, где решали аналогичные проблемы. Зарплату таким молодым специалистам там смогли поднять примерно до трех четвертей от зарплаты аналогичного специалиста в частном секторе. «Такой разрыв — это нормально. У нас разрыв кратный, и этот вопрос надо решать», — предупредил вице-премьер.

Глава Сбербанка Герман Греф призвал компании не скрывать случаи кибератак, если они были успешными, чтобы другие могли учиться на этом опыте.

«Главное слово, которое мы хотим здесь использовать, — это кооперация. Мы можем от этого защититься только вместе, только если будем открыты и будем соблюдать все стандарты, которые генерируются регуляторами», — отметил он.

Греф подчеркнул, масштабы угрозы от хакеров. «Dark Internet примерно в 500 раз больше, чем наша сеть интернета, „белая“. Нужно понимать, что угрозы, которые там таятся, и сообщество, которое там сегодня работает, — это огромная опасность для нашего будущего. Каждая новая технология используется ими против нас», — подчеркнул глава Сбербанка.

 
 
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Мировая экономика теряет миллиарды долларов от кибератак и деятельности киберпреступников, но для этого нужны и кадры, и готовность стран и компаний к...
 
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