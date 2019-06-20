Кадыров: Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной

Источник материала: Tut.by

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за врученный орден Дружбы. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.



Фото: Рамзан Кадыров / Instagram

Кадыров отметил, что Беларусь является братской и дружественной для России страной, входящей в Союзное государство.

«По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно теплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов. За это я глубоко благодарен Александру Григорьевичу. Президент Беларуси еще раз подтвердил свое искреннее желание посетить Чечню, побывать в горах Кавказа. Мне было приятно слышать слова о об уважительном отношении к чеченскому народу», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что Александр Лукашенко выразил ему благодарность за спасение граждан Беларуси, оказавшихся в неволе в Ливии.

«Конечно, это очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всех нашей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан Республики Беларусь. Для нас они родные и близкие люди, как и моряки России, спасенные в Ливии. Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!», — отметил Кадыров.

Глава Чечни назвал орден Дружбы «наградой для всей Чеченской Республики».

Напомним, 21 июня Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы народов. В том числе и за помощь в освобождении белорусов, удерживаемых в Ливии. В июне 2011 года белорус Вячеслав Качура вместе с группой международных специалистов из России, Украины и Беларуси прилетел в Триполи, с военными был заключен контракт. А через два месяца 19 человек оказались в плену, специалистов обвинили в пособничестве режиму Муаммара Каддафи. Лишь в августе 2014 года дипломаты смогли добиться освобождения из плена троих белорусов: Федора Трусанова, Валерия Гордиенко и Игоря Едимичева. Об освобождении Качуры из ливийской тюрьмы договаривались на высшем уровне, в сентябре 2017 года во время своего визита в Минск Рамзан Кадыров пообещал Александру Лукашенко решить этот вопрос. В феврале 2018 года Качуру освободили из плена, он вернулся в Минск .