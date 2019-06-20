|
Кадыров: Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной
21.06.2019 15:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за врученный орден Дружбы. Об этом он
Кадыров отметил, что Беларусь является братской и дружественной для России страной, входящей в Союзное государство.
«По приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно теплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов. За это я глубоко благодарен Александру Григорьевичу. Президент Беларуси еще раз подтвердил свое искреннее желание посетить Чечню, побывать в горах Кавказа. Мне было приятно слышать слова о об уважительном отношении к чеченскому народу», — написал Кадыров.
Он также рассказал, что Александр Лукашенко выразил ему благодарность за спасение граждан Беларуси, оказавшихся в неволе в Ливии.
«Конечно, это очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всех нашей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан Республики Беларусь. Для нас они родные и близкие люди, как и моряки России, спасенные в Ливии. Я всегда считал и считаю Беларусь родной страной, а к Александру Григорьевичу отношусь с огромным уважением!», — отметил Кадыров.
Глава Чечни назвал орден Дружбы «наградой для всей Чеченской Республики».
Напомним, 21 июня Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Конечно, это очень высокая оценка тяжелого, кропотливого, а порой и опасного труда всех нашей команды, которая под моим руководством занималась спасением граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)