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Минск заявляет о проблемах с принятием Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

21.06.2019 18:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская сторона заявляет о наличии проблем с согласованием положений Соглашения о свободной торговле услугами в СНГ. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко.

Ранее замдиректора департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко заявил, что страны СНГ намерены завершить работу над соглашением о Свободной торговле услугами в Содружестве до конца года.

«К сожалению, пока отсутствует однозначная согласованная позиция в отношении целесообразности наличия в проекте соглашения главы „Инвестиции“, — отметил Петришенко. — Хочу подчеркнуть, что для белорусской стороны это принципиальный вопрос: мы рассматриваем инвестиции как ключевой элемент соглашения, без которого вся конструкция теряет смысл».

По его словам, «получается, что подписать полноценный договор готовы только государства — члены ЕАЭС, но у нас [в ЕАЭС] и так эта проблематика полностью регулируется в рамках Союза». «В связи с этим поддерживаю предложение Исполкома СНГ, в котором сторонам предлагается четко определиться с целесообразностью ведения дальнейшей работы над проектом соглашения в рамках нашей структуры, — указал Петришенко. — Если мы не готовы в целом по всем секторам, давайте выборочно выберем какие-то и будем развивать торговлю услугами по отдельным секторам экономики.

Вместе с тем, вице-премьер сказал, что скорейшее завершение работы на проектом Соглашения о свободной торговле услугами находится в интересах всех стран, поскольку «задействование всего потенциала этого сектора способно придать серьезную динамику торговле в рамках Содружества».

 
 
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По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Петришенко, подписать полноценный договор готовы только государства-члены ЕАЭС.
 
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