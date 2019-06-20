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«Мы с ним поедем на Валаам молиться». Лукашенко рассказал о графике контактов с Путиным

21.06.2019 19:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с главой правительства России Дмитрием Медведевым рассказал о предстоящем графике контактов с президентом России для обсуждения вопросов белорусско-российского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Я приветствую вас в Беларуси и благодарен за то, что вы приехали к нам на открытие важного события (II Европейские игры. — Прим.). И не только. Но и, как договаривались мы с президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что президент России планировал приехать на закрытие II Европейских игр. «И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие. И уже когда у нас будет форум регионов на родине у вас (в середине июля в Санкт-Петербурге. — Прим.), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план. Это наметки только. Все будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и „двадцатка“ там…», — рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что приезд Дмитрия Медведева очень важен в первую очередь с точки зрения обсуждения вопросов белорусско-российских отношений. «Я с удовольствием готов обсудить с вами некоторые вопросы, которые вы сочтете нужным для обсуждения именно сейчас, — сказал президент. — Вы наш гость, близкий, родной гость. Как Путин говорит, мы — один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь».

 
 
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«Это наметки только. Все будет зависеть от того, как будут складываться графики президентов, прежде всего президента России, потому что у него и "двадцатка" там…», -...
 
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