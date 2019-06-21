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В фан-зоне Европейских игр задерживали активистов, устроивших пикет против интеграции с Россией

21.06.2019 21:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В фан-зоне Европейских игр в Минске вечером 21 июня задержаны активисты оргкомитета по созданию партии «Народная грамада», проводившие пикет против интеграции с РФ. Об этом БелаПАН сообщил председатель оргкомитета Николай Статкевич.

«Активисты минской организации „Народная грамада“ отреагировали на позорную ситуацию, когда страной внаглую торгуют, а ни власть, ни общество на это не реагируют. И нашлись мужчины, которые на это среагировали», — сказал Статкевич в комментарии БелаПАН.

Протестующие держали плакаты с надписями «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Решай свою проблему без нас», «До свидания, наш ласковый Миша».

По его информации, среди задержанных Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев. Также задержаны активисты, не принимавшие участия в акции, а проводившие фиксацию происходящего. Точное количество задержанных на данный момент неизвестно.

Позже стало известно, что задержанные активисты Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев были вывезены за город, где их отпустили.

Также на свободе находятся активисты, которые не принимали участие в пикете, а только фиксировали происходящее на телефоны — их оттеснили от протестующих.

В конце 2018 года российская сторона инициировала тему более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве. Они договорились о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран».

20 июня во время прямой линии Путин заявил, что перед Россией и Беларусью сейчас не стоит вопрос об объединении в одно государство. «Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же, — подчеркнул он. — Но там, правда, много элементов — вплоть до создания союзного парламента, введения общей единой валюты и так далее. Что-то не было сделано со стороны России — Россия затормозила, что-то не было сделано со стороны Беларуси».

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Позже стало известно, что задержанные активисты Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев были вывезены за город, где их отпустили.
 
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