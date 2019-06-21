«Белнефтехим»: нефть в «Дружбе» соответствует стандарту

Параметры качества нефти на белорусских участках трубопровода "Дружба" соответствуют стандарту, заявили сегодня в концерне "Белнефтехим".

Напомним, что накануне на участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу снова зафиксировали загрязнение нефти хлорорганикой.

«По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины", – заявили сегодня в "Белнефтехиме".

По данным концерна, «в настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта».

Белорусская сторона сегодня приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению в «Дружбе» загрязненной российской нефти на качественную: началось вытеснение грязной нефти чистой. Полностью процесс планируется завершить до середины августа.

Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т грязной российской нефти.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.