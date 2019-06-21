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«Белнефтехим»: нефть в «Дружбе» соответствует стандарту
21.06.2019 19:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Параметры качества нефти на белорусских участках трубопровода "Дружба" соответствуют стандарту, заявили сегодня в концерне "Белнефтехим".
Напомним, что накануне на участке «Дружбы» из Беларуси в Польшу
«По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины", –
По данным концерна, «в настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта».
Белорусская сторона сегодня приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению в «Дружбе» загрязненной российской нефти на качественную: началось вытеснение грязной нефти чистой. Полностью процесс планируется завершить до середины августа.
Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т грязной российской нефти.
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Параметры качества нефти на белорусских участках трубопровода "Дружба" соответствуют стандарту, заявили сегодня в концерне "Белнефтехим".
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