Один и без охраны: новый глава МВД гуляет по Минску

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел беседует с подчиненными. Юрий Караев попал в объектив в пятницу вечером, когда вышел из министерства и направился в сторону стадиона «Динамо».









Юрий Караев возглавил министерство 11 июня, сменив на этом посту Игоря Шуневича. Новый министр придерживается мнения , что «задача МВД — защищать людей, а не карать, как раньше поступали органы НКВД».

Что же касается Европейских игр, то, как заявил Караев , белорусская милиция предстанет перед иностранными гостями вежливой, корректной и по возможности незаметной. В этой связи рекомендация одна: помнить, что гостей встречают с улыбкой, как если бы в твой дом пришли друзья, добавил он.

К слову, 21 июня Юрию Караеву исполнилось 53 года.