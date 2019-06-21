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Один и без охраны: новый глава МВД гуляет по Минску
22.06.2019 01:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел беседует с подчиненными. Юрий Караев попал в объектив в пятницу вечером, когда вышел из министерства и направился в сторону стадиона «Динамо».
Юрий Караев
Что же касается Европейских игр, то, как
К слову, 21 июня Юрию Караеву исполнилось 53 года.
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К слову, 21 июня Юрию Караеву исполнилось 53 года.
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