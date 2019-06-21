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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)

22.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Последние три месяца ценовые изменения на вторичном рынке жилья белорусской столицы были такими незначительными, что график всё больше напоминает горизонтальную линию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1345 $/м2. Кстати, из-за майских праздников в прошлом месяце в Минске сократились продажи квартир.

Игры

Рынок посуточной аренды квартир в Минске вяло реагирует на приближение Европейских игр. По заявлениям чиновников из Министерства спорта и туризма, Минск собираются посетить около 30 тысяч туристов. Учитывая, что многие номера в гостиницах отданы спортсменам и членам делегаций, простые болельщики должны активно разбирать квартиры на сутки, а собственники квартир — повышать цены. Но найти признаки ажиотажа довольно трудно...

Урбанизация

Один из наших читателей обратил внимание на то, что в ТС «Квартал Зеленый Бор» в аг. Лесной сейчас продается 53 квартиры, и это, на его взгляд, немало. Мы решили связаться с одним из продавцов местной недвижимости и выяснить, почему он продает свою квартиру, поговорили с агентством недвижимости, чтобы узнать, действительно ли люди уезжают из Боровлян. Не забыли спросить и у местной жительницы, как ей там живется. Читайте в нашем репортаже три абсолютно разных мнения об одном и том же месте.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)

Строительство

В Минске на месте частного сектора на Тимирязева началось строительство ЖК «Комфорт парк». Там должно появиться 6 монолитных домов на 50 тысяч кв. м жилья. В это же время «Айрон» предложил новую партию квартир в доме в Лебяжьем. А МАПИД в Малиновке активно строит трехэтажные дома в английском стиле.

Однако есть хорошие новости не только о новых строительствах, но и об их отмене. После активного недовольства местных жителей в проект застройки кварталов в районе ул. Калинина внесли изменения: там не будет паркингов, досугового центра и жилой многоэтажки. 

Но все равно не все так радужно в строительстве. Вот крупное предприятие ОАО «Гомельоблстрой» распродает имущество из-за банкротства, около тысячи человек остались без работы.

Есть и другая печаль... Ко II Европейским играм Минск изменился до неузнаваемости. Вот и пешеходный мостик, ведущий от набережной Свислочи в районе ул. Мельникайте к скверу Старостинская слобода, капитально отремонтировали. Однако реальность оказалась слишком далека от ожиданий. Посмотрите сами.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)

Земля

Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили включить участок земли площадью 321,56 га в состав столицы. Так что Минск станет еще больше -- для развития аэропорта.

Деньги

Вопросы «долевки» волнуют действительно многих. Участие в еще не завершенном строительстве напрямую связано с большими рисками и постоянным стрессом. Мы решили подробно разобрать с юристами самые распространенные спорные ситуации, чтобы дольщики были максимально «подкованы» перед тем, как купить квартиру в новостройках Минска.

Регионы

С середины мая спрос на вторичные квартиры в Могилеве заметно снизился. Риэлтеры предполагают, что в сезон отпусков и летних каникул школьников он и вовсе может приблизиться к нулю.

Дачи и частные дома

Мы собрали топ-5 самых дорогих коттеджей Гродно и Гомеля. Там есть и дома из столетнего дерева, и особняки с вычурной отделкой. И цены некоторых приближаются к столичным...

Коммерческая недвижимость

Начнем с неожиданностей. На бизнес-центре «Даны Холдингс» на Октябрьской площади появился герб братьев Карич.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)

Евроопт закрыл свой гипермаркет в Е-СИТИ. А у «5 элемента» после обысков пока все нормально -- магазины работают.

На сайте «Белреконструкции« появилась информация о новых помещениях, которые сдаются в аренду в центре Минска. На ул. Кальварийской, 21, в бывшем здании «Минскдрева» можно арендовать площади для организации торгово-офисного пространства.

Здание в Глубоком, которое является историко-культурной ценностью (год постройки — 1735), выставлено на торги. Оно длительное время пустовало, а в 2014 году по решению суда признано бесхозным и передано в коммунальную собственность. С учетом физического состояния недвижимость решено продавать на аукционе с установлением начальной цены продажи в одну базовую величину, которая составляет 25,5 руб.

Жилье и инфраструктура

«Однушки» у метро можно купить за $39 тысяч. Это мы сделали подборку самых дешевых квартир в Минске. И, может быть. лучше купить хоть такую квартиру, чем мотаться по съемным? А то бывает не очень хороший опыт аренды. Наша читательница рассказала, как «ее выставили на улицу сразу после того, как они с мужем сделали ремонт». Но бывают ситуации и еще хуже: например, жить «втроем в общежитии на 12 квадратных метрах». Лучше найти возможность и как-то решить свой квартирный вопрос...

ЖКХ

Кому в июле отключат горячую воду? Список адресов обновлен, есть переносы на сентябрь. Ищите себя здесь.

Во время капремонта утеплять дома не будут, теперь это могут делать жильцы долевым способом. «Владельцам „двушек“ это обойдется в 8−14 рублей в месяц».

С января 2020 года в силу вступает новая редакция Жилищного кодекса, а вместе с ней меняется порядок управления многоквартирным жилфондом. Управлять станет проще.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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