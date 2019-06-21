Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)

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Цены

Последние три месяца ценовые изменения на вторичном рынке жилья белорусской столицы были такими незначительными, что график всё больше напоминает горизонтальную линию. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1345 $/м2. Кстати, из-за майских праздников в прошлом месяце в Минске сократились продажи квартир .

Игры

Рынок посуточной аренды квартир в Минске вяло реагирует на приближение Европейских игр. По заявлениям чиновников из Министерства спорта и туризма, Минск собираются посетить около 30 тысяч туристов. Учитывая, что многие номера в гостиницах отданы спортсменам и членам делегаций, простые болельщики должны активно разбирать квартиры на сутки, а собственники квартир — повышать цены. Но найти признаки ажиотажа довольно трудно...

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