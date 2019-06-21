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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 июня 2019 года)
22.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Последние три месяца ценовые изменения на вторичном рынке жилья белорусской столицы были такими незначительными, что график всё больше напоминает горизонтальную линию. За минувшую неделю
Игры
Рынок посуточной аренды квартир в Минске
Урбанизация
Один из наших читателей обратил внимание на то, что в ТС «Квартал Зеленый Бор» в аг. Лесной сейчас продается 53 квартиры, и это, на его взгляд, немало. Мы решили связаться с одним из продавцов местной недвижимости и выяснить, почему он продает свою квартиру, поговорили с агентством недвижимости, чтобы узнать, действительно ли люди уезжают из Боровлян. Не забыли спросить и у местной жительницы, как ей там живется.
Строительство
В Минске на месте частного сектора на Тимирязева
Однако есть хорошие новости не только о новых строительствах, но и об их отмене. После активного недовольства местных жителей в проект застройки кварталов в районе ул. Калинина
Но все равно не все так радужно в строительстве. Вот крупное предприятие ОАО «Гомельоблстрой»
Есть и другая печаль... Ко II Европейским играм Минск изменился до неузнаваемости. Вот и пешеходный мостик, ведущий от набережной Свислочи в районе ул. Мельникайте к скверу Старостинская слобода, капитально отремонтировали. Однако реальность оказалась слишком далека от ожиданий.
Земля
Депутаты Мингорсовета на 10-й сессии предположили
Деньги
Вопросы «долевки» волнуют действительно многих. Участие в еще не завершенном строительстве напрямую связано с большими рисками и постоянным стрессом. Мы решили подробно разобрать с юристами самые
Регионы
С середины мая
Дачи и частные дома
Мы собрали топ-5 самых дорогих коттеджей
Коммерческая недвижимость
Начнем с неожиданностей. На бизнес-центре «Даны Холдингс» на Октябрьской площади
Евроопт
На сайте «Белреконструкции« появилась информация о новых помещениях, которые сдаются в аренду в центре Минска. На ул. Кальварийской, 21, в бывшем здании «Минскдрева»
Здание в Глубоком, которое является историко-культурной ценностью (год постройки — 1735),
Жилье и инфраструктура
«Однушки» у метро можно купить за $39 тысяч. Это мы сделали
ЖКХ
Кому в июле отключат горячую воду? Список адресов обновлен, есть переносы на сентябрь. Ищите себя
Во время капремонта
С января 2020 года в силу вступает новая редакция Жилищного кодекса, а вместе с ней меняется порядок управления многоквартирным жилфондом. Управлять
Редакция Realt.by
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