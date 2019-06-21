Президент Сербии не пошел на открытие Европейских игр. СМИ: это из-за делегации Косово

Источник материала: Tut.by

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Минск, чтобы посетить церемонию открытия Европейских игр. Однако на стадионе «Динамо» его не было.



Сербского президента не было на вип-трибуне. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Планировалось, что президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать на церемонии открытия игр вместе с президентами Молдовы, Грузии, Азербайджана, премьер-министром России и др.

Вучич прилетел в Минск и даже выложил в своем твиттере фотографии с VIP-приема во Дворце Независимости, посвященного открытию Игр.

На свечаној вечери у Палати независности, коју за председнике и премијере земаља учесница Других Европских игара, приређује председник Белорусије Александар Лукашенко. pic.twitter.com/BCUYLo78BP — Александар Вучић (@predsednikrs) 21 июня 2019 г.

Сербское агентство новостей сообщило , что Вучич на церемонии присутствует. Однако на стадионе президента не было. Это подтвердил начальник управления по коммуникациям дирекции Европейских игр Алексей Богданович.

Источник агентства РИА Новости сообщил , что Вучич объяснил своё отсутствие на открытие участием делегации из Косово.

В пятницу утром стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне, решила досрочно прервать свой визит и вернуться в Тбилиси из-за акций протеста, проходящих там, а позже — что и президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в белорусскую столицу.