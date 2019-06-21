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Президент Сербии не пошел на открытие Европейских игр. СМИ: это из-за делегации Косово
22.06.2019 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Сербии Александр Вучич приехал в Минск, чтобы посетить церемонию открытия Европейских игр. Однако на стадионе «Динамо» его не было.
Планировалось, что президент Сербии Александр Вучич
Вучич прилетел в Минск и даже выложил в своем твиттере фотографии с VIP-приема во Дворце Независимости, посвященного открытию Игр.
Сербское агентство новостей
Источник агентства РИА Новости
В пятницу утром стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне,
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Президент Сербии Александр Вучич приехал в Минск, чтобы посетить церемонию открытия Европейских игр. Однако на стадионе «Динамо» его не было.
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