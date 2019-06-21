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Президент Сербии не пошел на открытие Европейских игр. СМИ: это из-за делегации Косово

22.06.2019 10:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Сербии Александр Вучич приехал в Минск, чтобы посетить церемонию открытия Европейских игр. Однако на стадионе «Динамо» его не было.


Сербского президента не было на вип-трибуне. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Планировалось, что президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать на церемонии открытия игр вместе с президентами Молдовы, Грузии, Азербайджана, премьер-министром России и др.

Вучич прилетел в Минск и даже выложил в своем твиттере фотографии с VIP-приема во Дворце Независимости, посвященного открытию Игр.

Сербское агентство новостей сообщило, что Вучич на церемонии присутствует. Однако на стадионе президента не было. Это подтвердил начальник управления по коммуникациям дирекции Европейских игр Алексей Богданович.

Источник агентства РИА Новости сообщил, что Вучич объяснил своё отсутствие на открытие участием делегации из Косово.

В пятницу утром стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, прилетевшая в Минск накануне, решила досрочно прервать свой визит и вернуться в Тбилиси из-за акций протеста, проходящих там, а позже — что и президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в белорусскую столицу. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Президент Сербии Александр Вучич приехал в Минск, чтобы посетить церемонию открытия Европейских игр. Однако на стадионе «Динамо» его не было.
 
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