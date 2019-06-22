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Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр
23.06.2019 14:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Минск на открытие II Европейских игр 21 июня,
В интервью сербскому информагентству
"Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой [премьер-министра России Дмитрия] Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться", — сказал Вучич.
По его словам, Лукашенко был честным и корректным. Это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признаваемого Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для vip-гостей, сказал Вучич.
"Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора", — сказал сербский лидер. По словам Вучича, его эта ситуация не радует, а наоборот, вызывает ненависть.
Как сообщает Танjуг.Тачно, утром 22 июня президент Сербии посетил расположение сборной своей страны в Минске. В составе команды 66 человек.
Вучич встретился также с прибывшими в Минск премьер-министром России Дмитрием Медведевым и президентом Молдовы Игорем Додоном. Одной из тем переговоров было сохранение территориальной целостности Сербии.
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Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я говорил, что не пойду на открытие Европейских игр
Лукашенко был честным и корректным. Это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не...
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