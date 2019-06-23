Посол Сербии в Беларуси чувствует себя хорошо, но остается в больнице

Источник материала: Tut.by

Посол Республики Сербия в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя хорошо, но по-прежнему находится в больнице скорой медицинской помощи, сообщили БелаПАН в сербском посольстве.



Велько Ковачевич. Фото: «МедВестник», Анна Бергман

По словам представителя посольства, 22 июня Ковачевичу стало плохо, его увезли на машине скорой помощи. «У господина посла упало давление, он потерял сознание, повредил ребра. Черепно-мозговой травмы у него нет», — рассказал собеседник. При этом он затруднился уточнить, где именно Ковачевич почувствовал себя нехорошо, и откуда его забрала скорая помощь.

Сейчас посол Сербии проходит обследование. «На сегодня (24 июня — БелаПАН.) назначен консилиум, должны поставить диагноз и определить курс лечения», — отметили в дипмиссии.

О том, что сербский дипломат попал в больницу , сообщил 23 июня телеграм-канал Nexta. Первоначально сообщалось, что Ковачевича госпитализировали из спорткомплекса «Чижовка-Арена» во время проводов в аэропорт президента Сербии Александра Вучича. Позже появилась информация, что вызов в скорую поступил из Деревни спортсменов.

21 июня произошел инцидент — президент Вучич, прилетевший в Минск на открытие II Европейских игр, на церемонии не появился. Свой демарш он объяснил участием в ней команды Косова, которое Белград по-прежнему считает частью Сербии. Независимость этого автономного края в мире признана частично, в том числе Европейскими олимпийскими комитетами, под эгидой которых проходят нынешние игры. Минск наряду с Москвой независимость Косова не признают.

В интервью сербскому информагентству Танjуг Тачно Вучич заявил, что ему было трудно сделать такой шаг, но он должен был поступить как президент Сербии. «Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой [премьер-министра России Дмитрия] Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — сказал Вучич.

По его словам, Лукашенко был честным и корректным, это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признаваемого Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для vip-гостей, сказал Вучич. «Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора», — сказал сербский лидер.