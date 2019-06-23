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Посол Сербии в Беларуси чувствует себя хорошо, но остается в больнице
24.06.2019 10:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Республики Сербия в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя хорошо, но по-прежнему находится в больнице скорой медицинской помощи, сообщили
По словам представителя посольства, 22 июня Ковачевичу стало плохо, его увезли на машине скорой помощи. «У господина посла упало давление, он потерял сознание, повредил ребра. Черепно-мозговой травмы у него нет», — рассказал собеседник. При этом он затруднился уточнить, где именно Ковачевич почувствовал себя нехорошо, и откуда его забрала скорая помощь.
Сейчас посол Сербии проходит обследование. «На сегодня (24 июня — БелаПАН.) назначен консилиум, должны поставить диагноз и определить курс лечения», — отметили в дипмиссии.
О том, что сербский дипломат
21 июня произошел инцидент — президент Вучич, прилетевший в Минск на открытие II Европейских игр, на церемонии не появился. Свой демарш он объяснил участием в ней команды Косова, которое Белград по-прежнему считает частью Сербии. Независимость этого автономного края в мире признана частично, в том числе Европейскими олимпийскими комитетами, под эгидой которых проходят нынешние игры. Минск наряду с Москвой независимость Косова не признают.
В интервью сербскому информагентству
По его словам, Лукашенко был честным и корректным, это выразилось в том, что в тех местах, которые не посещала инспекция Международного олимпийского комитета, флага Косова не было, а президента этого не признаваемого Сербией государства Хашима Тачи не посадили в ложу для vip-гостей, сказал Вучич. «Они позаботились о нас, и мне жаль, что я разочаровал белорусского хозяина, но у меня не было другого выбора», — сказал сербский лидер.
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«У господина посла упало давление, он потерял сознание, повредил ребра. Черепно-мозговой травмы у него нет», - рассказал собеседник.
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