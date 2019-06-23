Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Возможности планировки и тонкости ремонта

Все квартиры ЖК «Гранд Хаус» сдаются без межкомнатных перегородок. Это преимущество монолита над стандартными «панельками». Вселяясь, жильцы обустраивают жилье под себя, достигая максимума полезного пространства из приобретенных квадратных метров.

Конечно, не стали исключением и жители пентхаусов. Двухуровневая квартира имела свободную планировку, а потому жильцы самостоятельно решали, где устанавливать перегородки. Кроме того, наличие нескольких этажей – возможность разделить квартиру зонально, выделив приватную и общественную зоны.