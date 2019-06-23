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Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

24.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Полгода назад мы публиковали репортаж о том, как прошла приемка квартир в ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского. Тогда в квартирах были только голые стены, а собственники лишь приступали к ремонтам. Сегодня показываем, как обжились жильцы одной из топовых планировок комплекса – двухэтажного пентхауса с видом на проспект.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Как выглядит пентхаус в ЖК «Гранд Хаус»

4-я и 5-я секции ЖК «Гранд Хаус» были сданы в 2017 году. Это красивая новостройка на проспекте Дзержинского у входа станции метро «Грушевка». Верхние 19-й и 20-й этажи комплекса отданы под просторные двухуровневые квартиры с видом на город. В апартаментах высокие потолки, лоджии, застекленные в пол, свободные планировки и раздельные санузлы на каждом из уровней.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Обладателем одного из пентхаусов стала пара из Минска. Квартиру выбрали из-за расположения и особенностей проекта. Сначала присматривались к стандартной «трешке», но креатив победил. Всего полгода ушло у молодых людей, чтобы реализовать ремонт в своей новой 140-метровой двухуровневой квартире, где сегодня уже все готово к заселению. Realt.byнапросился в гости к новоселам, чтобы посмотреть, как выглядят квартиры, которые едва ли уступают загородным коттеджам.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)
Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Возможности планировки и тонкости ремонта

Все квартиры ЖК «Гранд Хаус» сдаются без межкомнатных перегородок. Это преимущество монолита над стандартными «панельками». Вселяясь, жильцы обустраивают жилье под себя, достигая максимума полезного пространства из приобретенных квадратных метров.

Конечно, не стали исключением и жители пентхаусов. Двухуровневая квартира имела свободную планировку, а потому жильцы самостоятельно решали, где устанавливать перегородки. Кроме того, наличие нескольких этажей – возможность разделить квартиру зонально, выделив приватную и общественную зоны.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Так, на первом уровне пара выделила гостиную, объединенную с кухней, и гостевую комнату с балконом и санузлом. Здесь планируется встречать гостей и проводить время с семьей и друзьями. Дизайн выполнен в спокойных тонах. Рабочая зона кухни декорирована плиткой с принтом натурального камня, фасады шкафчиков глухие без ручек и других дополнительных элементов. Светлую базу разбивает глубокий серый. Он использован в отделке мебели и штор. Яркие элементы – цветы и декор.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)
Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Второй этаж – приватная зона. Здесь разместились хозяйская спальня, совмещенная с лоджией, детская, санузел и гардеробная. Все то, что обычно скрыто от глаз посторонних.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)
Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

В спальне также преобладают светлые оттенки и мягкие фактуры. Из креативного – тканевая обивка стен за кроватью.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Наличие раздельных санузлов на каждом уровне – бесспорный плюс квартиры. В одной из ванных комнат хозяева установили душевую кабину, в другой – полноценную ванную. В санузлах использована белая и имитирующая дерево плитка. Сочетание фактур и цветов отсылает к скандинавскому стилю.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Большая площадь квартиры позволила собственникам грамотно спроектировать места хранения. Кроме гардеробной здесь установлена корпусная мебель. Белые фасады шкафов хорошо выделяют акцентные детали интерьера и не бросаются в глаза.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Лестница – визитная карточка квартиры

Лестница в квартире – не только функциональный, но и декоративный элемент. Это один из ключевых объектов, который подчеркивает атмосферу загородного дома. 140 метров площади позволили собственникам разместить здесь удобную лестницу с большими ступенями. Несмотря на то, что она занимает несколько «квадратов» площади, в квартире все равно много воздуха и света.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

На лоджиях обустроены лаунж-зоны для релакса. С утра можно насладиться восходом солнца за чашкой кофе, а вечером любоваться в обустроенной лоджии закатом солнца.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

К слову, вид из окон — на обе стороны дома, а это означает, что в квартиру будет постоянно проникать солнечный свет.

Минчане показали, как обустроили двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского (вы можете также)

Для тех, кому понравилась планировка и ремонт, отметим, что в построенных секциях ЖК «Гранд Хаус», которые будут сданы в этом году, осталось несколько свободных двухуровневых квартир. В офисе продаж «Датч Стар» пояснили, что количество готовых пентхаусов ограничено, но следующие очереди комплекса также предусматривают двухуровневые квартиры.

Фото:Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Полгода назад мы публиковали репортаж о том, как прошла приемка квартир в ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского. Тогда в квартирах были только голые стены, а...
 
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