Администрация президента займется головной болью инвесторов

Источник материала: Tut.by

В прошлом году в страну поступило 1,6 млрд долларов иностранным инвестиций, власти к 2025 году собираются почти удвоить этот показатель. Но предыдущие попытки правительства ускорить приток инвестиций не привели к заметным достижениям. Теперь, скорее всего, работой с инвесторами займется Администрация президента.



Фото: president.gov.by

Мало инвестиций, но большие планы

В 2018 году страна от иностранных инвесторов получила на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) примерно столько же денег, что и 2009 году. Для Беларуси 1,6 млрд долларов (плюс-минус несколько миллионов долларов) — примерный годовой объем иностранных инвестиций.

За последние 10 лет объем прямых иностранных инвестиций был существенно выше этой суммы только в далеком 2011 году — тогда из-за продажи «Белтрансгаза» российскому «Газпрому» в страну поступило почти 4 млрд долларов в виде иностранных инвестиций.

После этого годовой объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций был существенно меньше (от 1,2 до 2 млрд долларов).



Динамика прямых иностранных инвестиций в Беларусь в 2009-2018 годах (в млн долларов)

Проект Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года, обнародованный несколько месяцев назад, предусматривает, что уже с 2025-го страна ежегодно будет получать 3 млрд долларов в виде прямых иностранных инвестиций.

Заместитель министра экономики Елена Перминова, отвечая на июньской пресс-конференции на вопросы БелаПАН, отметила, что увеличение (то есть практически удвоение) объема прямых иностранных инвестиций — одно из ключевых условий для ускорения экономики.

«Все мы знаем, что перед госорганами стоит задача удвоить ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году. Основные компоненты этого результаты — экспорт, развитие предпринимательства, и инвестиции», — отметила Елена Перминова.

В этой связи она подчеркнула, что для бизнеса должны быть созданы беспрепятственные условия для осуществления инвестиций.

«Все должно быть просто: инвестор представил пакет документов в электронном виде, получил согласование, и приступил к реализации инвестиционного проекта», — полагает Елена Перминова.

Возможно, именно для того, чтобы все было просто и инвестиционные проекты в Беларуси запускались, а не тормозились, планируется поменять формат взаимодействия между государством и иностранными инвесторами.

Иностранным инвесторам организуют спецсвязь с К.Маркса,38

В 2001 году в Беларуси был создан Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве для того, чтобы иностранные инвесторы могли доносить свою точку зрения о проблемных ситуациях до властей. Совет создавался «в целях повышения эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций», однако уже много лет не собирался.

Говорят, представители иностранного бизнеса выражали желание обсудить с властями инвестиционную тематику, однако правительство постоянно откладывало заседание совета. Судя по данным на сайте Минэкономики, последнее заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совмине проходило в далеком 2012 году.

Почему правительственный совет по иностранным инвестициям оказался нерабочим? Версий существует несколько, но наиболее вероятной выглядит та, которая говорит о том, что правительство не имеет полномочий решать ключевые, волнующие инвесторов вопросы. Поэтому сейчас в Беларуси готовится нормативная база о создании нового Совета по иностранным инвестициям. На этот раз не при правительстве, как раньше, а при… президенте.

«Уже подготовлен соответствующий проект указа президента. Предполагается, что первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте состоится до конца этого или в начале следующего года», — сообщил БелаПАН информированный собеседник, знакомый с ситуацией.

Чтобы новый совет стал авторитетнее прежнего, белорусское правительство уже заручилось поддержкой Европейского банка реконструкции и развития, с которым в июне подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме, с которым ознакомился БелаПАН, говорится, что Совет по иностранным инвестициям при президенте в Беларуси создается «в качестве платформы для диалога с представителями иностранного бизнес-сообщества с целью дальнейшего развития благоприятной, недискриминационной, прозрачной и конструктивной бизнес-среды».

Предполагается, что белорусский президент станет председателем нового Совета по иностранным инвестициям. В меморандуме также говорится, что в состав Совета войдут представители госорганов, иностранные инвесторы, представители международных финансовых организаций, а также отечественного бизнеса и бизнес-ассоциаций.

Заседания совета будут проходить «по меньшей мере один раз в год» под председательством белорусского президента. Но предусмотрены еще и «технические заседания» совета с участием иностранных инвесторов.

«Технические заседания должны быть сосредоточены на проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, и которые влияют на ведение бизнеса, а также на рекомендациях по улучшению инвестиционного климата», — говорится в меморандуме, который подписало правительство и ЕБРР.

Информировать госорганы о текущих проблемах, которые волнуют инвесторов, сможет секретариат Совета по иностранным инвестициям, который будет работать в «ежедневном» формате и финансироваться за счет грантов ЕБРР.

Правительство, говорится в меморандуме, «определит высокопоставленное должностное лицо в качестве национального координатора», который будет отвечать за обеспечение взаимодействия между президентом Беларуси и секретариатом Совета по иностранным инвестициям.

В общем, если все реализуется так, как записано в меморандуме, у иностранных инвесторов, интересы которых будет представлять секретариат совета, появится прямой канал для коммуникаций с Администрацией президента.

Шаг вперед, но его недостаточно

По мнению белорусских экономистов, создание Совета по иностранным инвестициям при президенте в целом логичное решение, учитывая существующую систему принятия решений в стране.

«Ключевые решения по продаже госактивов, выделению земельных участков, предоставлению льгот принимаются в Беларуси в Администрации президента. Поэтому логично создание площадки для диалога между инвесторами и главой государства, на которой бы обсуждались важные темы для бизнеса», — отмечает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.

Мировой опыт, говорят экономисты, свидетельствует о том, что площадки, на которых инвесторы могут обмениваться с властями видением ситуации, необходимы.

«Систему обратной связи, чтобы государство могло слышать позицию инвесторов, выстраивают многие страны. Для Беларуси это крайне важно. Относительно небольшой объем иностранных инвестиций, поступаемых к нам, говорит среди прочего о том, что эффективный диалог между инвесторами и государством у нас пока не сложился», — полагает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

При этом эксперты считают, что создание площадки для диалога между верховной властью и бизнесом — лишь одно из условий для успешного привлечения инвестиций в экономику.

Белорусские экономисты напоминают, что некоторый всплеск иностранных инвестиций в Беларусь ранее был связан с единичными приватизационными сделками. Чтобы добиться устойчивого роста инвестиций, нужно доказать иностранному бизнесу, почему он должен вкладывать средства именно в Беларусь, а сделать это непросто, считает Ирина Точицкая.

«Беларусь не находится в зоне свободной торговли с Евросоюзом, за нами большой, но довольно проблемный рынок ЕАЭС. С учетом этих факторов сложно рассчитывать на удвоение иностранных инвестиций в 2019-2025 годы», — отмечает Ирина Точицкая.

Цель государства по увеличению прямых иностранных инвестиций с нынешних полутора до трех миллиардов долларов за ближайшие властей вряд ли может быть достигнута, если ничего не менять.

«Приватизация практически заморожена, сохраняется высокое участие государства в экономике. В текущих условиях, если ничего не менять и не сокращать участие государства в экономике, удвоить объем привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику за 2019-2025 годы практически нереально», — резюмировала Ирина Точицкая.