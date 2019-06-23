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Flo Health привлекла 7,5 млн долларов. Среди новых инвесторов - крупный венчурный фонд из США

24.06.2019 12:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская компания Flo Health привлекла дополнительно 7,5 млн долларов, проведя расширение раунда А. Совокупный размер привлеченных средств по итогам всех раундов составил 20,5 млн долларов. Оценка компании выросла до 230 млн долларов, сообщили dev.by в компании.


Фото: https://flo.health

Новым инвестором Flo стал Founders Fund — один из ведущих венчурных фондов в США, инвестировавших на ранних стадиях в такие компании как Airbnb, Spotify, Facebook и SpaceX. Среди основателей и партнеров Founders Fund — известный ИT- предприниматель Питер Тиль — один из создателей PayPal. Ранее сооснователь Flo Дмитрий Гурский в Ревью dev.by заявлял, что в составе инвесторов компании появился «многомиллиардный американский фонд, входящий в топ-10 американских фондов Кремниевой долины».

— Для Founders Fund данная инвестиция стала первой в Восточной Европе. Фонд инвестирует в умных людей, которые преследуют амбициозные цели и решают сложные задачи. Flo очень подходит под это описание, — прокомментировал сделку инвестор Founders Fund Закариа Харгрейвс

В раунде также участвовали текущие акционеры — венчурные фонды Haxus, Flint Capital, Elysium Venture Capital, SDVentures, и бизнес-ангелы Сергей Гончар и Евгений Невгень.

По словам Дмитрия Гурского, расширение раунда — это индикатор доверия со стороны инвесторов и подтверждение того, что компания выбрала правильную траекторию развития бизнеса.

— Сегодня в Европе и США около 10% женщин в возрасте от 15 до 40 лет пользуются Flo. Мы смогли удвоить за год размер активной аудитории, ввели монетизацию в начале 2019 года. На данный момент Flo не только самый популярный, но и самый коммерчески успешный продукт в своей категории со среднемесячным ростом выручки в 30%.

Привлеченные инвестиции мы направим на дальнейшее развитие продукта и рост команды. Сегодня с нами работают 140 лучших специалистов в СНГ. До конца года планируем вырасти до 200 человек.

 
 
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Белорусская компания Flo Health привлекла дополнительно 7,5 млн долларов, проведя расширение раунда А. Совокупный размер привлеченных средств по итогам всех раундов...
 
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