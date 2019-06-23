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Flo Health привлекла 7,5 млн долларов. Среди новых инвесторов - крупный венчурный фонд из США
24.06.2019 12:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская компания
Новым инвестором Flo стал Founders Fund — один из ведущих венчурных фондов в США, инвестировавших на ранних стадиях в такие компании как Airbnb, Spotify, Facebook и SpaceX. Среди основателей и партнеров Founders Fund — известный ИT- предприниматель Питер Тиль — один из создателей PayPal. Ранее сооснователь Flo Дмитрий Гурский в Ревью dev.by
— Для Founders Fund данная инвестиция стала первой в Восточной Европе. Фонд инвестирует в умных людей, которые преследуют амбициозные цели и решают сложные задачи. Flo очень подходит под это описание, — прокомментировал сделку инвестор Founders Fund Закариа Харгрейвс
В раунде также участвовали текущие акционеры — венчурные фонды Haxus, Flint Capital, Elysium Venture Capital, SDVentures, и бизнес-ангелы Сергей Гончар и Евгений Невгень.
По словам Дмитрия Гурского, расширение раунда — это индикатор доверия со стороны инвесторов и подтверждение того, что компания выбрала правильную траекторию развития бизнеса.
— Сегодня в Европе и США около 10% женщин в возрасте от 15 до 40 лет пользуются Flo. Мы смогли удвоить за год размер активной аудитории, ввели монетизацию в начале 2019 года. На данный момент Flo не только самый популярный, но и самый коммерчески успешный продукт в своей категории со среднемесячным ростом выручки в 30%.
Привлеченные инвестиции мы направим на дальнейшее развитие продукта и рост команды. Сегодня с нами работают 140 лучших специалистов в СНГ. До конца года планируем вырасти до 200 человек.
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Белорусская компания Flo Health привлекла дополнительно 7,5 млн долларов, проведя расширение раунда А. Совокупный размер привлеченных средств по итогам всех раундов...
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