ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК хочет обязать членов набсоветов уплачивать взносы в ФСЗН. Министр финансов с этим не согласился

24.06.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Комитет государственного контроля предлагает обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), сообщил заместитель председателя КГК Александр Курлыпо, выступая 24 июня на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.


Фото: Росбанк

Он высказал мнение, что существуют возможности для увеличения доходов бюджета ФСЗН, средства которого направляются на выплату пенсий и пособий.

«По мнению КГК, одним из таких источников могут являться суммы вознаграждения членов советов директоров и наблюдательных советов хозяйственных обществ», — сказал Курлыпо.

Он отметил, что в соответствии с законодательством об основах государственного социального страхования уплата взносов в ФСЗН производится только в случае получения членами наблюдательных советов вознаграждения на основании гражданско-правовых договоров.

«В то же время подоходный налог в соответствии с Налоговым кодексом взимается вне зависимости от того, заключен ли с членами наблюдательных советов гражданско-правовой договор или нет», — констатировал Курлыпо.

В связи с этим он обратил внимание, что в состав наблюдательных советов 25 банков, работающих в стране, входят 182 человека.

«При этом 150 членов получили вознаграждение в 14,2 млн рублей. Взносы же в бюджет Фонда социальной защиты населения уплатили только 29 членов наблюдательных советов, и они в основном представляют банки с долей госсобственности, в сумме всего 0,2 млн рублей», — сказал Курлыпо.

По его словам, КГК подсчитал «персонально по каждому члену наблюдательных советов банков», что в случае уплаты взносов в ФСЗН от всех доходов членов наблюдательных советов в фонд поступило бы не 0,2 млн, а 2 млн рублей.

«И это только по 25 банкам, а ведь на начало года в стране осуществляли деятельность более 4000 хозяйственных обществ в различных отраслях экономики. Решение возникшего вопроса возможно путем внесения изменений в действующее законодательство», — отметил Курлыпо.

В свою очередь министр финансов Максим Ермолович, присутствующий на заседании постоянной комиссии Палаты представителей, назвал вопрос, поднятый Комитетом госконтроля, «философским».

«Какая разница, с каких доходов страховые взносы взимать, если от них зависит размер пенсии или трудовой стаж? Но то, будем мы взимать из доходов членов набсоветов взносы в ФСЗН или не будем, не повлияет ни на трудовой стаж, ни на размер пенсий членов набсоветов», — отметил Ермолович.

По его мнению, обязательные страховые взносы, уплачиваемые работниками, должны влиять на размер пенсии.

«А если уплачиваешь взносы и все это распределяется в рамках общей солидарной пенсионной системы, то тогда возникает вопрос. Если выплачивать 35% от дохода [в ФСЗН], 13% в виде подоходного налога, то стоит ли деятельность [членов наблюдательных советов] этих трудовых затрат?» — задался вопросом Ермолович.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В состав наблюдательных советов 25 банков, работающих в стране, входят 182 человека. При этом 150 членов получили вознаграждение в 14,2 млн рублей
 
Новости дня
Новости экономики
 
Flo Health привлекла 7,5 млн долларов. Среди новых инвесторов - крупный венчурный фонд из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика