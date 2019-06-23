КГК хочет обязать членов набсоветов уплачивать взносы в ФСЗН. Министр финансов с этим не согласился

Источник материала: Tut.by

Комитет государственного контроля предлагает обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), сообщил заместитель председателя КГК Александр Курлыпо, выступая 24 июня на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

Он высказал мнение, что существуют возможности для увеличения доходов бюджета ФСЗН, средства которого направляются на выплату пенсий и пособий.

«По мнению КГК, одним из таких источников могут являться суммы вознаграждения членов советов директоров и наблюдательных советов хозяйственных обществ», — сказал Курлыпо.

Он отметил, что в соответствии с законодательством об основах государственного социального страхования уплата взносов в ФСЗН производится только в случае получения членами наблюдательных советов вознаграждения на основании гражданско-правовых договоров.

«В то же время подоходный налог в соответствии с Налоговым кодексом взимается вне зависимости от того, заключен ли с членами наблюдательных советов гражданско-правовой договор или нет», — констатировал Курлыпо.

В связи с этим он обратил внимание, что в состав наблюдательных советов 25 банков, работающих в стране, входят 182 человека.

«При этом 150 членов получили вознаграждение в 14,2 млн рублей. Взносы же в бюджет Фонда социальной защиты населения уплатили только 29 членов наблюдательных советов, и они в основном представляют банки с долей госсобственности, в сумме всего 0,2 млн рублей», — сказал Курлыпо.

По его словам, КГК подсчитал «персонально по каждому члену наблюдательных советов банков», что в случае уплаты взносов в ФСЗН от всех доходов членов наблюдательных советов в фонд поступило бы не 0,2 млн, а 2 млн рублей.

«И это только по 25 банкам, а ведь на начало года в стране осуществляли деятельность более 4000 хозяйственных обществ в различных отраслях экономики. Решение возникшего вопроса возможно путем внесения изменений в действующее законодательство», — отметил Курлыпо.

В свою очередь министр финансов Максим Ермолович, присутствующий на заседании постоянной комиссии Палаты представителей, назвал вопрос, поднятый Комитетом госконтроля, «философским».

«Какая разница, с каких доходов страховые взносы взимать, если от них зависит размер пенсии или трудовой стаж? Но то, будем мы взимать из доходов членов набсоветов взносы в ФСЗН или не будем, не повлияет ни на трудовой стаж, ни на размер пенсий членов набсоветов», — отметил Ермолович.

По его мнению, обязательные страховые взносы, уплачиваемые работниками, должны влиять на размер пенсии.

«А если уплачиваешь взносы и все это распределяется в рамках общей солидарной пенсионной системы, то тогда возникает вопрос. Если выплачивать 35% от дохода [в ФСЗН], 13% в виде подоходного налога, то стоит ли деятельность [членов наблюдательных советов] этих трудовых затрат?» — задался вопросом Ермолович.