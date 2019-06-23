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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июня 2019 года
24.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ценовой разрыв между новостройками и первичным рынком продолжает сокращаться. На данный момент он составляет 73$/м2, хотя ещё 2 месяца назад превышал 100$/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1272 $/м2.
Объём предложения продолжает колебаться у круглой отметки в 7000 квартир. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,5%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,6%, а квартир с большим числом комнат – на 0,8-1,0% меньше.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 июня следующим образом:
1-комнатные квартиры выделяются на общем фоне – снижение цен в этом сегменте наблюдается четвёртую неделю подряд. За последние 7 дней коррекция составила 0,3%. Что касается других типов квартир, то «двушки» и «трешки» отметились нулевой динамикой, средняя цена 4-коматных квартир выросла на 0,2%.
Изменение цен в районах Минска на 24 июня выглядит следующим образом:
Для Ленинского района неделя прошла без изменений, ещё в двух был зафиксирован рост цен. В Октябрьском районе он составил 0,2%, в Советском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Центральном (-1%) и Первомайском (-0,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 782 $/м2 (без изменений), Витебск – 606 $/м2 (-0,7%), Гомель – 622 $/м2 (-0,3%), Гродно – 702 $/м2 (-0,7%), Могилев – 610 $/м2 (+0,3%),
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1634 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 996 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 17 по 24 июня 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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