Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 июня 2019 года

Источник материала: realt.by

Индекс цен на квартиры в Минске на минувшей неделе не изменился и составляет 1345 $/м 2 . Это уже пятый случай нулевой динамики с начала года. Ещё 6 раз цены менялись на едва заметные 0,1%.

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Ценовой разрыв между новостройками и первичным рынком продолжает сокращаться. На данный момент он составляет 73$/м 2 , хотя ещё 2 месяца назад превышал 100$/м 2 . Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1272 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 июня следующим образом:

Объём предложения продолжает колебаться у круглой отметки в 7000 квартир. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,5%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,6%, а квартир с большим числом комнат – на 0,8-1,0% меньше.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 24 июня выглядит следующим образом:

1-комнатные квартиры выделяются на общем фоне – снижение цен в этом сегменте наблюдается четвёртую неделю подряд. За последние 7 дней коррекция составила 0,3%. Что касается других типов квартир, то «двушки» и «трешки» отметились нулевой динамикой, средняя цена 4-коматных квартир выросла на 0,2%.

Для Ленинского района неделя прошла без изменений, ещё в двух был зафиксирован рост цен. В Октябрьском районе он составил 0,2%, в Советском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Центральном (-1%) и Первомайском (-0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 782 $/м2 (без изменений), Витебск – 606 $/м2 (-0,7%), Гомель – 622 $/м2 (-0,3%), Гродно – 702 $/м2 (-0,7%), Могилев – 610 $/м2 (+0,3%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2703 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1634 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,5% и составляет 996 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.