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"Гомельтранснефть Дружба" после ситуации с грязной нефтью усовершенствует подходы к безопасности прокачки

24.06.2019 13:52 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Гомельтранснефть Дружба" после ситуации с грязной нефтью усовершенствует подходы к безопасности прокачки
Фото из базы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с учетом ситуации с поставками некачественной нефти из РФ усовершенствует подходы к безопасности транспортировки. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго в интервью журналу "Вестник Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"В целом подходы к безопасности остаются прежними, мы просто их совершенствуем, чтобы повысить оперативность реагирования на внештатные обстоятельства. Мы должны создать новый уровень безопасности, при котором ситуации, подобные апрельской (с загрязнением нефти в "Дружбе" хлорорганикой. - Прим. БЕЛТА), будут исключены принципиально", - сказал Андрей Вериго, отвечая на вопрос о пересмотре концепции безопасности в сфере транспортировки нефти.

Первый заместитель гендиректора напомнил, что 19 апреля после обнаружения партии нефти с измененными характеристиками белорусская сторона уведомила российскую и проинформировала других партнеров. "Но Россия не остановила перекачку нефти, европейские операторы тоже не сразу оценили масштаб наступающей трагедии и возможные последствия. То есть система информирования была отработана четко, а система реагирования дала сбой. В итоге прием ядовитой нефти негативно сказался на дорогостоящем оборудовании нефтеперерабатывающих заводов, привел к длительному простою трубопроводной системы и повлечет существенное снижение объемов транспортировки в последующий период. Случай беспрецедентный, экономикам ряда государств нанесен колоссальный ущерб", - отметил Андрей Вериго.

По его мнению, впредь действия оператора в таких случаях должны быть простыми и понятными: остановка транспортировки. "Это вопрос безопасности всей транснациональной системы. Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней, а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной, - пояснил Андрей Вериго. - Ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО "Транснефть" потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система "Дружба" сможет выйти на привычную мощность".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с учетом ситуации с поставками некачественной нефти из РФ усовершенствует подходы к безопасности...
 
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