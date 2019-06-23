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«Ну, усё, мы пайшлі». Посол Германии записал видео на белорусском языке в честь окончания дипмиссии

24.06.2019 14:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Германии Петер Деттмар, который заканчивает свою дипмиссию в Беларуси, вместе с супругой Илькой Деттмар записал прощальное видео на белорусском языке. В нем пара благодарит белорусов за годы работы в Минске.

«Паважаныя сябры, для нас падышоў час вяртацца дадому. Мы дзякуем вам за цудоўныя гады разам з вамі ў Беларусі. Ну, усё, мы пайшлі», — говорят супруги Деттмар на своем видео.

В Минск Деттмар в качестве посла приехал в 2015 году, до этого, с 2009 по 2013, он был заместителем посла Германии в Беларуси.

Напомним, этим летом заканчиваются дипмиссии ряда европейских дипломатов, работающих в Беларуси. Из Минска уедет глава Представительства ЕС Андреа Викторин, посол Великобритании Фионна Гибб. Кто приедет на место Викторин, пока неизвестно, а вот посольство Великобритании возглавит Жаклин Перкинс, карьерный дипломат с 30-летним опытом работы, в основном — в арабских странах.

 
Теги: Минск
 
 
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Этим летом заканчиваются дипмиссии ряда европейских дипломатов, работающих в Беларуси.
 
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