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«Ну, усё, мы пайшлі». Посол Германии записал видео на белорусском языке в честь окончания дипмиссии
24.06.2019 14:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Германии Петер Деттмар, который заканчивает свою дипмиссию в Беларуси, вместе с супругой Илькой Деттмар записал прощальное видео на белорусском языке. В нем пара благодарит белорусов за годы работы в Минске.
«Паважаныя сябры, для нас падышоў час вяртацца дадому. Мы дзякуем вам за цудоўныя гады разам з вамі ў Беларусі. Ну, усё, мы пайшлі», — говорят супруги Деттмар на своем видео.
В Минск Деттмар в качестве посла приехал в 2015 году, до этого, с 2009 по 2013, он был заместителем посла Германии в Беларуси.
Напомним, этим летом заканчиваются дипмиссии ряда европейских дипломатов, работающих в Беларуси. Из Минска уедет глава Представительства ЕС Андреа Викторин, посол Великобритании Фионна Гибб. Кто приедет на место Викторин, пока неизвестно, а вот посольство Великобритании возглавит
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Этим летом заканчиваются дипмиссии ряда европейских дипломатов, работающих в Беларуси.
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