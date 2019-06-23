Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На все случаи жизни Компания Viessmann предлагает пакетные решения, использование которых позволит экономить средства на приобретении оборудования для отопления и время на его монтаж....

Компания Viessmann предлагает пакетные решения, использование которых позволит экономить средства на приобретении оборудования для отопления и время на его монтаж. Они дешевле комплектации оборудования, приобретенного по отдельности, на 15-40 процентов. Помимо цены, преимуществом является совместимость компонентов. Производитель подбирает их так, чтобы они гарантированно сочетались друг с другом. Следовательно, проверять оборудование не придется, оно работает по принципу "бери и ставь". Настенный газовый котел Viessmann мощностью 29,9 киловатт плюс подставной водонагреватель объемом 150 литрров плюс комплект подключений водонагревателя плюс датчик температуры водонагревателя. Котел Vitopend 100 W типа A1HB конвекционный, одноконтурный, с простой автоматикой.Оборудован встроенным контроллером с полностью электронным управлением. Поддерживает заданную постоянную температуру подачи независимо от погодных условий. КПД при полной загрузке 91 прцент. В корпусе оборудования уже установлена часть компонентов обвязки котельной, защитные устройства, гидравлика, расширительный бак.Горячее водоснабжение обеспечивается с помощью бойлера Vitocell 100‑W CUGA. Данная компактная модель, около метра в высоту, имеет верхнее подключение к теплогенератору, что дает возможность монтажа непосредственно под котлом. Спиральный теплообменник достигает дна, обеспечивая равномерный и быстрый прогрев всего объема воды в баке, гарантия на него 10 лет. Это можно использовать в квартирах, в небольших частных домах.Для сложных же систем комплектация следующая. Настенный газовый котел Viessmann мощностью 49 киловатт плюс отдельно стоящий водонагреватель объемом 200 литров плюс комплект подключения отопительного контура с настенным креплением плюс датчики, контроллеры, модуль расширения AM1 для управления двумя контурами, панель управления Vitotronic и устройство дистанционного управления Vitotrol 200A с функциями регулировки мощности котла по температуре воздуха в помещении, программирования режимов работы.Собственно котел, это Vitodens 200 W B2HA, конденсационный, одноконтурный, с нормативным КПД до 109 процентов. Возможны регулировка мощности по температуре воздуха в помещении и программирование режимов работы. Котел имеет погодозависимое управление и контролирует сразу три контура системы отопления с возможностью дальнейшего расширения. Гарантия на теплообменник 10 лет.Что же касется горячего водоснабжения, то таковое обеспечивается водонагревателем Vitocell 100‑W CVA емкостью 200 литров, выполненным из стали с эмалевым внутренним покрытием Ceraprotect и снабженным анодом для предотвращения коррозии. Бойлер поставляется вместе с датчиком водонагревателя и термометром для контроля температуры нагреваемой воды.Данное решение хорошо для организации эффективной работы многоконтурной сложной системы отопления.А вот предложение для уютного частного дома.Настенный газовый конденсационный котел Viessmann мощностью 35 киловатт плюс подставной водонагреватель объемом 150 литров плюс подключение водонагревателя с датчиком бойлера и термометром плюс датчик наружной температуры плюс коаксиальный проход через наружную стену 60/100.Котел Vitodens 100 W тип B1HC, нормативный КПД до 109 процентов. Теплообменник Inox-Radial спиральной конструкции имеет функцию самоочистки. При омывании конденсатом последний удаляет частицы загрязнений. Автоматика поддерживает полноценное погодозависимое управление отоплением. Система радиаторов подключается напрямую. При установке дополнительных принадлежностей контроллер Vitodens 100‑W позволит управлять смесительным контуром, например внутрипольного отопления.Горячее же водоснабжение обеспечивается подставным стальным эмалированным водонагревателем Vitocell 100 W CUGA. Круговая теплоизоляция водонагревателя позволяет сохранять воду горячей и не тратить лишнюю энергию на компенсацию теплопотерь через стенки бака. Для чего для организации отопления и горячего водоснабжения в частных домах площадью от 150 до 350 квадратных метров предлагается использование пакетных решений. Оно позволяет экономить, и неудивительно, что с каждым годом эти решения становятся все популярнее.www.viessmann.com