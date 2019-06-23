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«Авария может стать трансграничной экологической катастрофой». Где слабое звено «Дружбы»

24.06.2019 15:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анализ состояния нефтепровода «Дружба» показывает, что он способен обеспечивать безопасную перекачку углеводородного сырья, в то числе и при обратном движении. Однако кроме проблемы «грязной» российской нефти есть и другие, грозящие еще большими экологическими проблемами. Об этом первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил в интервью журналу «Нефтехимия».


Фото: transoil.by

Но из-за ситуации с загрязненной хлоридами российской нефти предприятие подготовило график дополнительных диагностических работ. На особый контроль взяты участки нефтепровода, расположенные на открытой местности и подвергающиеся нагреву, а также резервуарный парк. Ежедневно мониторят толщину стенок на восьми участках трубопровода и в двух резервуарах, в которых до сих пор хранится нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

— По результатам мониторинга в мае не выявлено заметных изменений толщины стенок резервуаров и трубопровода. Одновременно выполняются диагностика магистральных агрегатов на насосных станциях, контроль герметичности запорной арматуры и состояния уплотнителей там, где существует вероятность влияния органических хлоридов, сказал главный инженер.

К концу года «Гомельтранснефть Дружба» планирует создать аккредитованную лабораторию, расширить сферы деятельности до радиографического контроля и полностью перейти на контроль сварных стыков своими силами.

— Если коснуться внутритрубной диагностики в плане предотвращения рисков аварий, в 2019 году предприятие намерено наверстать некоторые упущения за прошлые годы. В текущем мы планируем выполнить диагностику около 80% всех трубопроводов, — сказал Вериго.

Он отметил, что предприятие планомерно меняет аварийные участки, но стоит отдельно осветить возникшую в последние годы проблему. «Гомельтранснефть Дружба» руководствуется «Правилами охраны магистральных трубопроводов», которые устанавливают охранную зону в 50 м. В ней запрещается нахождение сторонних субъектов, позволяя эксплуатировать нефтепровод. Зоны минимальных расстояний — это 100, 150, 200 м от трубопровода — были рассчитаны еще в советские времена для обеспечения безопасности людей вблизи нефтепровода.

— Однако процессы дебюрократизации сделали эти требования необязательными для соблюдения со стороны органов местной власти, и с развитием градостроения и сельского хозяйства границы населенных пунктов подошли вплотную к трубопроводной системе. […] По всей стране трубопроводы оказались вблизи населенных пунктов. Примеров много. Это и всем известная деревня Ольшаны в Пинском районе, фермерские хозяйства которой расположены «на трубе», и десятки других поселков, мелких хуторов и дачных кооперативов. Проблема актуальна, поскольку сдерживает наши возможности по реконструкции нефтепровода. Есть крупные строительные объекты, напрямую связанные с безопасностью. Переход через реку Припять — это пять ниток трубопровода диаметром от 500 до 1 000 мм — построен в 60-е годы и ни разу не реконструировался. Припять — крупная водная артерия, проходящая через национальные парки и впадающая в Днепр. Авария на ней может стать трансграничной экологической катастрофой, имеющей последствия для Беларуси и Украины. В зоне минимальных расстояний от трубопровода на берегу реки расположены дачные кооперативы «Сантехник» и «Дружба-1», деревня Акулинка. Из-за существующей застройки мы не можем приступить к реконструкции этого водного перехода.

Андрей Вериго рассказал, что предприятие ищет пути решения вопроса, ведем диалог с органами власти по вопросам ограничения землепользования и исключения расширения границ населенных пунктов в сторону трубопроводов.

Продолжая тему «грязной нефти», он отметил, что после недавнего ЧП испытания по этому показателю перешли из периодических в приемо-сдаточные. Эта мера должна сохранятся до тех пор, пока трижды подряд не будет зафиксирована норма по содержанию органических хлоридов. С учетом опасности этих соединений для технологического оборудования и в целом риски для транспортировки, это испытание теперь будут проводить для каждой партии нефти. При этом контроль будет осуществляться на входе в страну.

 
 
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Кроме проблемы «грязной» российской нефти есть и другие, грозящие еще большими экологическими проблемами. Об этом первый заместитель генерального директора -...
 
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