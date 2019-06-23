Mastercard поддержала благотворительные проекты в Беларуси

Mastercard проводит благотворительную кампанию в Беларуси и выделила средства Республиканскому общественному объединению «Белорусский детский фонд» и ассоциации «Образование для будущего» на развитие детских образовательных проектов и поддержку детей-сирот.

«Во всем мире Mastercard поддерживает общественно значимые социальные инициативы. Мы рады, что теперь можем объявить и о благотворительной кампании в Беларуси. В этом проекте объединены две составляющие — помощь детям через организации, которые защищают их интересы, и привлечение внимания к благотворительности как возможности для каждого совершить несомненно доброе и важное дело. Мы высоко ценим сложившееся партнерство с благотворительными фондами и уверены, что наши совместные инициативы подарят настоящие моменты счастья детям», — отметила Нина Виллемс, управляющий директор Mastercard в Беларуси, Казахстане и Армении.

Переведенные в адрес Белорусского детского фонда средства направляются на реализацию нескольких важных задач. Прежде всего, будет оказана всемерная помощь детским домам семейного типа, детям-сиротам, приемным родителям и опекунским семьям в рамках программы «Теплый дом».

На средства от Mastercard организуются оздоровительные программы для детей и приемных родителей из детских домов семейного типа, экскурсионно-познавательные проекты, приобретается одежда, обувь, школьно-письменные принадлежности, необходимая бытовая техника. Например, при поддержке Mastercard в апреле 2019 года около 300 детей-воспитанников детских домов семейного типа и их приемные родители (полным семейным составом) из Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской и Витебской областей смогли отдохнуть в Национальном оздоровительном центре «Зубренок», Детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда», санаториях «Лётцы» и «Поречье», экотуркомплексе «Николаевские пруды», а также посетить историко-культурный комплекс «Линия Сталина», мемориальный комплекс «Хатынь» и музей истории Великой Отечественной войны в Минске в рамках 3-хдневной экскурсионно-познавательной программы, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, Белорусский детский фонд обустроит спортивно-игровые площадки «Стрит воркаут» с уличными тренажерами в Могилеве и Орше.

«Белорусский детский фонд благодарен Mastercard за то, что в первом своем благотворительном проекте в Беларуси она выбрала в партнеры нашу организацию, доверяя опыту Фонда в реализации социально значимых проектов. Помогая детям-сиротам, участвуя в сплочении больших семьей, прививая сегодняшним детям и молодежи привычку и необходимость вести здоровый образ жизни, мы все вместе делаем ценные инвестиции в их благополучное будущее, — отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. — Надеемся, что наше сотрудничество с Mastercard принесет ощутимую помощь тысячам детей Беларуси».

Ассоциация «Образование для будущего» благодаря финансовой поддержке от Mastercard планирует развивать программу детского STEM-образования (аббревиатура от английских слов science, technics, engineering, mathematics — «наука, технологии, инженерия, математика») в Беларуси. Полученная от Mastercard поддержка поможет ассоциации «Образование для будущего» решать такие задачи, как координация и развитие детской соревновательной робототехники, проведение турниров международного уровня, обеспечение участия белорусских команд в международных STEM-соревнованиях. Так, благодаря поддержке Mastercard Ассоциация организовала Минский открытый роботурнир, который проходил в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» с 31 мая по 2 июня.

«В рамках программы по развитию STEM-образования в регионах нами уже открыто 9 STEM-центров, в которых бесплатно занимаются около 800 детей. При поддержке Mastercard мы планируем значительно расширить количество школ, где юные робототехники, программисты и ученые буду получать образование, используя современное оборудование и передовые педагогические методики. Для вовлечения как можно большего количества детей мы провели грандиозный Роботурнир, на котором роботы наших детей противостояли роботам из России, Украины, Литвы, Латвии и Польши», — отметил директор ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич.

Совместно с Mastercard в Беларуси реализованы и социальные проекты в партнерстве с белорусскими банками. Например, Мasterсard стала партнером ОАО «Белагропромбанк» в выпуске специальной благотворительной карты «Прикосновения» для помощи детям с онкологическими заболеваниями, с ограниченными возможностями, детям-сиротам. А в октябре 2018 года в рамках акции «Добрый друг» физические лица-держатели карт платежной системы Mastercard «БПС-Сбербанка», совершая платежи на сумму не менее 100 белорусских рублей в одном чеке, могли поддержать одну из трех благотворительных организаций — Общественное объединение защиты животных «Эгида», РОО «Белорусский детский фонд», МОО «Взаимопонимание».