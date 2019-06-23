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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ запустила программу промышленного туризма на своих заводах в Рязани

24.06.2019 12:15 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Самый крупный производственный кластер ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущего международного производителя надежных и эффективных строительных материалов, располагается в Рязанской области, где у компании работает 10 заводов. Многие из них неоднократно становились победителями конкурсов и премий по производительности труда. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно проводит экскурсии на предприятия для своих партнеров, а также учащихся профильных учебных заведений. За последний год на заводах в Рязани прошло около 80 экскурсий, в которых приняли участие более 1000 человек из различных российских регионов и разных стран мира. Теперь возможность посетить передовые предприятия есть у всех желающих.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала несколько вариантов экскурсий. Для широкого круга участников от 12 лет и для представителей российских компаний, заинтересованных в знакомстве с инструментами бережливого производства. Участники смогут увидеть самые разные предприятия. По производству гибкой черепицы SHINGLAS, базальтовой теплоизоляции, один из крупнейших в Европе заводов по производству инновационной теплоизоляции PIR Один из вариантов экскурсии включает дополнительно специальный семинар по инструментам повышения производительности труда.

В России широко распространено представление, что завод, это шум, грязь и большое количество народа. Современные предприятия совсем другие. Это чистота, максимальная автоматизация, высокопрофессиональные сотрудники, рассказывает генеральный директор ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков. Мы хотим, чтобы наши сограждане могли увидеть современные предприятия и испытать гордость за российскую промышленность.

www.tn.ru
 
 
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Самый крупный производственный кластер ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущего международного производителя надежных и эффективных строительных материалов, располагается в...
 
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