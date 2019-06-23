«Белнефтехим» рассказал, сколько потеряла Беларусь за пять месяцев налогового маневра

Беларусь в январе-мае уже потеряла от налогового маневра 130 млн долларов. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

Как рассказала в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» заместитель председателя концерна Светлана Гурина, Беларусь уже несет потери от введенного Россией налогового маневра.

«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов», — сказала она.

В «Белнефтехиме» также рассчитали последствия налогового маневра до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет. В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на $127,7 за тонну (при котировке $70 за баррель).

Зампред «Белнефтехима» также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.

приостановлении переговоров между Беларусью и Россией по вопросу компенсации потерь от налогового маневра: пока стороны пересматривают положения договора о Союзном государстве, вопрос отложен на потом. Об этом рассказал заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, который отметил: пока идет работа над уточнением программы реализации союзного договора, стороны прекратили обсуждение иных спорных вопросов, один из которых - потери белорусской стороны от налогового маневра. Напомним, что в конце мая стало известно омежду Беларусью и Россией по вопросу компенсации потерь от налогового маневра: пока стороны пересматривают положения договора о Союзном государстве, вопрос отложен на потом. Об этом рассказал заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко, который отметил: пока идет работа над уточнением программы реализации союзного договора, стороны прекратили обсуждение иных спорных вопросов, один из которых - потери белорусской стороны от налогового маневра.

Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко называл эти потери несущественными, а поведение России, не желающей их компенсировать - нарушающим договоренности.