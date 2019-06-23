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«Белнефтехим» рассказал, сколько потеряла Беларусь за пять месяцев налогового маневра
24.06.2019 16:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь в январе-мае уже потеряла от налогового маневра 130 млн долларов. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».
Как рассказала в
«Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов», — сказала она.
В «Белнефтехиме» также рассчитали последствия налогового маневра до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет. В 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на $127,7 за тонну (при котировке $70 за баррель).
Зампред «Белнефтехима» также рассказала, что во II квартале у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Беларусь некачественной российской нефти. Отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.
Напомним, что в конце мая стало известно о
Ранее белорусские власти оценивали потери нашей страны от налогового маневра в 300-500 млн долларов. При этом Александр Лукашенко
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко
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Беларусь в январе-мае уже потеряла от налогового маневра 130 млн долларов. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».
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