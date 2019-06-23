Итоги недели на белорусском валютном рынке

Источник материала: Единство

По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,15% до 2,0417 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,02% и стоит 2,3070 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,86% и стоит 3,2352 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю снизилась на 0,13%. Всего с начала года доллар подешевел на 5,47%, евро подешевел на 6,73%, а российский рубль подорожал на 3,93%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,14%. При этом доллар и евро обновили минимумы с начала года к концу недели, а валютная корзина – в ее начале.

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ вырос на $521,6 млн. (+6,9%), и на 1 июня составил $8.090,0 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ. Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, с начала года вырос на 3,0%, за последние 12 месяцев вырос на 6,2%. ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года. Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%. По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $61,4 до $64,6 за баррель (+5,2%).

https://www.belta.by/economics/view/itogi-nedeli-na-belorusskom-valjutnom-rynke-352417-2019/