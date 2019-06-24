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Семь загадочных задержаний-исчезновений управленцев, которые силовики не прокомментировали
24.06.2019 21:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнее время стали не редкостью истории, когда высокопоставленные управленцы (чиновники и директора госпредприятий) лишались своих портфелей на фоне интереса правоохранительных органов, но силовики отказывались от комментариев. Не прояснялась ситуация и после назначения нового руководителя. Мы решили составить подборку таких случаев. На этой неделе у журналистов будет возможность задать интересующие вопросы руководителям силовых структур. Возможно, пробелов в данных историях станет меньше.
В середине января
17 июня у госкомпании «Белтаможсервиса» появился
В марте Александр Лукашенко
«Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний?» — обратился президент к председателю КГБ Валерию Вакульчику. Тот утвердительно кивнул. «Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?».
История не получила публичного продолжения. Правоохранительные органы ее не прокомментировали.
Недавно силовики
Осенью прошлого года довольно неожиданно был уволен первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий. Причины ухода и будущие перспективы чиновника никто не комментировал. Длительное время о нем не было никакой информации. TUT.BY стало известно, что вскоре после госслужбы Микалуцкого
В апреле
Также тихо и без объяснения причин покинул своей пост первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич. Многолетний напарник президента по хоккейной команде и ее капитан уступил кресло в НОК Виктору Лукашенко
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В марте Александр Лукашенко анонсировал «больше сотни задержаний» за поставку «каких-то подшипников». История не получила публичного продолжения....
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