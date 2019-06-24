К сентябрю заработает единая система ветсертификации Беларуси и России

Единая белорусско-российская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции начнет полностью функционировать к сентябрю 2019 года, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По данным российского чиновника, Россия далеко продвинулась с нашей страной «с точки зрения электронной сертификации в животноводстве» достаточно далеко.

«Белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская. Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще», - пояснил Данкверт.

Ранее глава Россельхознадзора высказывал надежды, что включение всей животноводческой продукции в систему ветеринарной сертификации «Меркурий» позволит полностью исключить масштабные фальсификации продуктов питания и отследить белорусские продукты, проходящие через границу РФ, передает ТАСС.

Данкверт не приминул пожаловаться на политизацию поставок продовольствия белорусской стороной.

«Это обычная работа, которая политизируется, чтобы отдельные, будем говорить наши коллеги белорусские показали свое политическое лицо, что они борются. Может, это им в поддержку идет, авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше», — сказал он.

Российский чиновник напомнил также, что не ездит в Беларусь последние годы. В 2017 году по поручению Александра Лукашенко изучалась возможность возбудить в отношении Данкверта уголовное дело, передает Reforum.by.

Ежедневно формируется и передается в российскую систему "Меркурий" порядка 500 тысяч белорусских электронных ветеринарных сертификатов, заявил ранее глава белорусского Минсельхозпрода Анатолий Хотько.

Напомним, в середине февраля Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции.