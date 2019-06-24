ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К сентябрю заработает единая система ветсертификации Беларуси и России

24.06.2019 18:19 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Единая белорусско-российская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции начнет полностью функционировать к сентябрю 2019 года, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По данным российского чиновника, Россия далеко продвинулась с нашей страной «с точки зрения электронной сертификации в животноводстве» достаточно далеко.

«Белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская. Наши казахские коллеги не сделали интеграцию с нашей системой вообще», - пояснил Данкверт.

Ранее глава Россельхознадзора высказывал надежды, что включение всей животноводческой продукции в систему ветеринарной сертификации «Меркурий» позволит полностью исключить масштабные фальсификации продуктов питания и отследить белорусские продукты, проходящие через границу РФ, передает ТАСС.

Данкверт не приминул пожаловаться на политизацию поставок продовольствия белорусской стороной.

«Это обычная работа, которая политизируется, чтобы отдельные, будем говорить наши коллеги белорусские показали свое политическое лицо, что они борются. Может, это им в поддержку идет, авторитет в государстве повышается. На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше», — сказал он.

Российский чиновник напомнил также, что не ездит в Беларусь последние годы. В 2017 году по поручению Александра Лукашенко изучалась возможность возбудить в отношении Данкверта уголовное дело, передает Reforum.by.

Ежедневно формируется и передается в российскую систему "Меркурий" порядка 500 тысяч белорусских электронных ветеринарных сертификатов, заявил ранее глава белорусского Минсельхозпрода Анатолий Хотько.

Напомним, в середине февраля Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции.

Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ. Белорусская сторона заявила в июне о положительной динамике в этих переговорах.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единая белорусско-российская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции начнет полностью функционировать к сентябрю 2019 года,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Друг Путина отремонтирует часть трассы М1 «Беларусь» за 500 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика