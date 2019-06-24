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ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

24.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Айрон приобрел право застроить территорию бывшей птицефабрики на Новосиленской на аукционе в 2016 году. На 31 гектаре застройщику нужно возвести 199 тысяч квадратных метров, из них 150 тысяч - жилья. А поскольку на человека в новостройке приходится в среднем 20 "квадратов", то Минск станет плотнее на 7,5 тысяч человек. В нагрузку компании дали возведение всей необходимой инфраструктуры - от детских садов до школы.

ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

Уже в 2018-м ходили слухи, что проект готов и согласован, в начале 2019-го года застройщик вышел на площадку, но так и не презентовал проект. Директор ОДО "Айрон" Валерий Шамрило рассказывал журналистам: для разработки общей концепции застройки жилого комплекса в Минске привлекали нескольких проектировщиков, остановились на "нетривиальном для минской городской среды решении в проектировании".

ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске
ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

По словам представителей Айрона, новый квартал будет транслировать определенный образ жизни, среду обитания, у которой есть свой стиль. У квартала будет собственный бренд.

ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске
ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

Застройка предполагается разноэтажная. Ближе к благоустроенному (в будущем) променаду у Свислочи - малоэтажное жилье, ближе к улице Орловской этажность домов будет повышаться.  Предполагается, что высотность квартала уложится в 4-9 этажей. Машино-места разместят по периметру застройки, обеспечив дворы без машин.

ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске
ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

То есть первая очередь, которая возводится ближе к Орловской и уже видна, будет многоэтажной. По паспорту объекта видно, как "посажены" первые дома. Об общей картине можно пока только фантазировать. Как объяснил застройщик, дорабатываются дизайнерские нюансы - по благоустройству и оттенкам фасадов. Масштабно презентуют новый квартал и расскажут о сроках реализации в середине июля.

Фото: Павел Садовский.

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Теги: Минск
 
 
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Айрон приобрел право застроить территорию бывшей птицефабрики на Новосиленской на аукционе в 2016 году. На 31 гектаре застройщику нужно возвести 199 тысяч квадратных...
 
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