ФОТОФАКТ: что и как строит Айрон на месте бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской в Минске

Источник материала: realt.by

Айрон приобрел право застроить территорию бывшей птицефабрики на Новосиленской на аукционе в 2016 году. На 31 гектаре застройщику нужно возвести 199 тысяч квадратных метров, из них 150 тысяч - жилья. А поскольку на человека в новостройке приходится в среднем 20 "квадратов", то Минск станет плотнее на 7,5 тысяч человек. В нагрузку компании дали возведение всей необходимой инфраструктуры - от детских садов до школы.

Уже в 2018-м ходили слухи, что проект готов и согласован, в начале 2019-го года застройщик вышел на площадку , но так и не презентовал проект. Директор ОДО "Айрон" Валерий Шамрило рассказывал журналистам: для разработки общей концепции застройки жилого комплекса в Минске привлекали нескольких проектировщиков, остановились на "нетривиальном для минской городской среды решении в проектировании".





По словам представителей Айрона, новый квартал будет транслировать определенный образ жизни, среду обитания, у которой есть свой стиль. У квартала будет собственный бренд.





Застройка предполагается разноэтажная. Ближе к благоустроенному (в будущем) променаду у Свислочи - малоэтажное жилье, ближе к улице Орловской этажность домов будет повышаться. Предполагается, что высотность квартала уложится в 4-9 этажей. Машино-места разместят по периметру застройки, обеспечив дворы без машин.



