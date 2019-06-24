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«Савушкин продукт» планирует инвестировать в Березовский сыродельный комбинат до 35 млн долларов
25.06.2019 10:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие два года ОАО «Савушкин продукт» планирует направить около 35 миллионов долларов на модернизацию Березовского сыродельного комбината,
Планы по развитию производства в Березе озвучил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время посещения председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом филиала Березовского сыродельного комбината в Иваново.
— Наша главная задача — сделать производство таким рентабельным, чтобы мы могли зарабатывать деньги себе на развитие производства и не забывали сельское хозяйство. Если мы не будем стимулировать производство молока, мы никуда не придем, — сказал Александр Савчиц.
Напомним, осенью прошлого года ОАО «Савушкин продукт», который входит в группу «Санта» Александра Мошенского,
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Планы по развитию производства в Березе озвучил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время посещения председателем Брестского облисполкома...
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