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«Савушкин продукт» планирует инвестировать в Березовский сыродельный комбинат до 35 млн долларов

25.06.2019 10:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие два года ОАО «Савушкин продукт» планирует направить около 35 миллионов долларов на модернизацию Березовского сыродельного комбината, сообщает ТРК «Брест».

Планы по развитию производства в Березе озвучил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время посещения председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом филиала Березовского сыродельного комбината в Иваново.

— Наша главная задача — сделать производство таким рентабельным, чтобы мы могли зарабатывать деньги себе на развитие производства и не забывали сельское хозяйство. Если мы не будем стимулировать производство молока, мы никуда не придем, — сказал Александр Савчиц.

Напомним, осенью прошлого года ОАО «Савушкин продукт», который входит в группу «Санта» Александра Мошенского, приобрело государственный пакет акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат» в размере более 62% уставного фонда.

 
Теги: Брест
 
 
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Планы по развитию производства в Березе озвучил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время посещения председателем Брестского облисполкома...
 
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