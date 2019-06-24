«Савушкин продукт» планирует инвестировать в Березовский сыродельный комбинат до 35 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В ближайшие два года ОАО «Савушкин продукт» планирует направить около 35 миллионов долларов на модернизацию Березовского сыродельного комбината, сообщает ТРК «Брест».

Планы по развитию производства в Березе озвучил гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц во время посещения председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом филиала Березовского сыродельного комбината в Иваново.

— Наша главная задача — сделать производство таким рентабельным, чтобы мы могли зарабатывать деньги себе на развитие производства и не забывали сельское хозяйство. Если мы не будем стимулировать производство молока, мы никуда не придем, — сказал Александр Савчиц.

Напомним, осенью прошлого года ОАО «Савушкин продукт», который входит в группу «Санта» Александра Мошенского, приобрело государственный пакет акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат» в размере более 62% уставного фонда.