"Не следует верить лишь устным обещаниям заказчика об оплате работ". 5 работающих лайфхаков для подрядчиков строительства

— Как правило, необоснованное уклонение заказчика от подписания акта выполненных работ не является основанием для неоплаты работ, и подрядчик вправе обратиться в суд, на основании актов, подписанных им в одностороннем порядке, — рассказала Анастасия Акулич. — Тем не менее, в суд помимо таких актов, необходимо предоставить еще и доказательства их предъявления заказчику. Это могут быть почтовые квитанции о направлении корреспонденции заказным письмом с обратным уведомлением, отметка заказчика на копии актов о их получении и так далее.

Нередки случаи, когда подрядчик обращается в суд с односторонне подписанными актами выполненных работ, не представив письменных доказательств передачи их заказчику. В таком случае в удовлетворении требований заказчику может быть отказано, даже несмотря на объяснения подрядчика, что такие акты, к примеру, были переданы заказчику лично на стройплощадке.

Лайфхак №2. Согласование дополнительных работ

По белорусскому законодательству подрядчик обязан своевременно сообщать заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ (строительные работы, не предусмотренные проектом и увеличивающие стоимость сметы), а при неполучении от заказчика ответа в течение 10 календарных дней, если иной срок не предусмотрен договором, подрядчик и вовсе обязан приостановить выполнение строительных работ.

— Как показывает практика, подрядчики обычно не получают письменного согласования от заказчика о выполнении дополнительных работ, не заключают дополнительных соглашений к договору, а руководствуются лишь устными обещаниями заказчика о будущей оплате этих работ. При обращении в таком случае в суд, оплату за выполненные работы подрядчик не получит, поскольку им не были предоставлены доказательства согласования необходимости выполнения дополнительных работ, — пояснила Анастасия Акулич. — Ситуация меняется, если объект введен в эксплуатацию. В такой ситуации стоимость выполненных подрядчиком дополнительных работ, не согласованных с заказчиком, может быть взыскана с заказчика как неосновательное обогащение.

Лайфхак №3. Подрядчик не отвечает за дефекты, возникшие по вине заказчика или эксплуатирующей организации

Подрядчик как основной участник строительной деятельности гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении всего гарантийного срока, поэтому при выявлении в течение указанного срока недостатков, заказчик объекта вправе потребовать от подрядчика их устранения.

Тем не менее, необходимо иметь ввиду, что подрядчик на законном основании вправе отказать заказчику в устранении недостатков, если такие недостатки произошли вследствие: