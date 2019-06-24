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"Не следует верить лишь устным обещаниям заказчика об оплате работ". 5 работающих лайфхаков для подрядчиков строительства
25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Лайфхак №1. Фиксация факта передачи актов выполненных работ
Основополагающий первичный документ в строительстве, подтверждающий факт выполнения подрядчиком строительных работ, — акт сдачи-приемки выполненных работ.
— Как правило, необоснованное уклонение заказчика от подписания акта выполненных работ не является основанием для неоплаты работ, и подрядчик вправе обратиться в суд, на основании актов, подписанных им в одностороннем порядке, — рассказала Анастасия Акулич. — Тем не менее, в суд помимо таких актов, необходимо предоставить еще и доказательства их предъявления заказчику. Это могут быть почтовые квитанции о направлении корреспонденции заказным письмом с обратным уведомлением, отметка заказчика на копии актов о их получении и так далее.
Нередки случаи, когда подрядчик обращается в суд с односторонне подписанными актами выполненных работ, не представив письменных доказательств передачи их заказчику. В таком случае в удовлетворении требований заказчику может быть отказано, даже несмотря на объяснения подрядчика, что такие акты, к примеру, были переданы заказчику лично на стройплощадке.
Лайфхак №2. Согласование дополнительных работ
По белорусскому законодательству подрядчик обязан своевременно сообщать заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ (строительные работы, не предусмотренные проектом и увеличивающие стоимость сметы), а при неполучении от заказчика ответа в течение 10 календарных дней, если иной срок не предусмотрен договором, подрядчик и вовсе обязан приостановить выполнение строительных работ.
— Как показывает практика, подрядчики обычно не получают письменного согласования от заказчика о выполнении дополнительных работ, не заключают дополнительных соглашений к договору, а руководствуются лишь устными обещаниями заказчика о будущей оплате этих работ. При обращении в таком случае в суд, оплату за выполненные работы подрядчик не получит, поскольку им не были предоставлены доказательства согласования необходимости выполнения дополнительных работ, — пояснила Анастасия Акулич. — Ситуация меняется, если объект введен в эксплуатацию. В такой ситуации стоимость выполненных подрядчиком дополнительных работ, не согласованных с заказчиком, может быть взыскана с заказчика как неосновательное обогащение.
Лайфхак №3. Подрядчик не отвечает за дефекты, возникшие по вине заказчика или эксплуатирующей организации
Подрядчик как основной участник строительной деятельности гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении всего гарантийного срока, поэтому при выявлении в течение указанного срока недостатков, заказчик объекта вправе потребовать от подрядчика их устранения.
Тем не менее, необходимо иметь ввиду, что подрядчик на законном основании вправе отказать заказчику в устранении недостатков, если такие недостатки произошли вследствие:
Лайфхак №4. Подрядчик вправе взыскать с заказчика одновременно два вида неустойки: за неподписание актов и за неоплату выполненных работ
— Действующим законодательством предусмотрена законная неустойка как за уклонение от подписания актов выполненных работ, так и за несвоевременное проведение расчетов по последним, — рассказала Кристина Веселовская. — В случае, если заказчик уклоняется от приемки и оплаты работ, подрядчик, руководствуясь п. 84 Правил №1450, вправе взыскать:
- неустойку за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ в размере 0,2% от стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- неустойку за несвоевременное проведение расчетов в размере 0,2 % от неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
Отметим, что подрядчик при обращении в суд вправе руководствоваться как положениями договора (договорная неустойка), так и Правилами №1450 (законная неустойка).
Лайфхак №5. Своевременно извещать заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на срок завершения работ и их качество
В соответствии с законодательством, подрядчик обязан немедленно сообщить заказчику о:
Законодательством конкретный срок ответа заказчика на такое предупреждение не предусмотрен, поэтому рекомендуем его предусмотреть в договоре.
— Следует иметь ввиду, что в случае, если заказчик не сообщит о результатах рассмотрения извещения подрядчика и не даст необходимых указаний о порядке продолжения работ, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения ему убытков.
В ситуации, когда подрядчик не известит заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на срок завершения работ или не дожидаясь результатов рассмотрения извещения заказчиком, приступит к выполнению работ, подрядчик, при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований, не вправе будет ссылаться на указанные обстоятельства, — пояснила Кристина Веселовская.
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"Не следует верить лишь устным обещаниям заказчика об оплате работ". 5 работающих лайфхаков для подрядчиков строительства
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