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Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше $50 тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

25.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Толик уже известен читателям Realt.by как человек, установивший в квартиру систему вентиляции по цене подержанного авто. Во время нашей первой встречи в его мансардной квартире в «Зеленом Бору» были только голые стены и, собственно, вентиляция. С тех пор прошел год. Как оказалось, хозяин не мелочился и дальше. Ремонт 58 «квадратов» Толе обошелся в $50 тыс. [при желании за эти деньги легко купить еще одну квартиру в Минске]. Realt.byузнал, оправдались ли вложения, и посмотрел, как преобразилась квартира за год.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

«За счет конструкции площадь квартиры увеличилась на 10 “квадратов”»

«Мансарду» Толик купил в 2017 году, когда до сдачи новостройки в эксплуатацию было еще далеко, а квартир в продаже уже практически не осталось.

– Помню, впервые оказались в двухэтажной квартире в путешествии (сняли на сутки) и подумали: «Вау, как круто!». Потом, когда встал вопрос о покупке своей, сомневались – купить просторную квартиру в Минске, где всем хватило бы места с головой, или выбрать что-то для души, по фану. В итоге победило иррациональное. Решили, если уж и тратить деньги, то в квартире должно быть приятно и интересно жить. К слову, мансардные «двушки» в «Зеленом Бору» разбирали очень быстро. Наша была последней, и это с учетом, что стройка едва показалась из котлована, – вспоминает хозяин квартиры.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

В итоге «двушка» 58 «квадратов» обошлась покупателям в $72 тыс. Огромные 5-метровые потолки позволили собственникам выделить второй уровень. В результате чего площадь выросла еще на 10 квадратных метров.

– У нас не было самоцели выжать из площади как можно больше полезного пространства. Хотя первые предложения дизайнеров оставить в спальне потолки 5 метров немного обескураживали. Все-таки, ценней всего в этой квартире объем – именно он дарит классное ощущение комфорта. Мансардный уровень – лишь приятный бонус, это «условные» 10 «квадратов», которые можно использовать под различные цели. Однако считать полноценным этажом я бы его не стал, – рассказывает Толя.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

«Долги за ремонт отдавать будем еще долго»

Надстройка уровня «развязала» руки дизайнеров и облегчила кошелек собственников. В итоге в «двушке» появились две изолированные спальни, гостиная, объединенная с кухней, и мансарда. Чтобы в замкнутых помещениях без окон было чем дышать, пришлось потратиться.

– Сама конструкция [надстроенный этаж] потянула около 3,5 тыс. долларов [подробности здесь], порядка 2 тыс. ушло на лестницу, около четырех стоило провести вентиляцию в спальню и кабинет, где естественного притока воздуха нет. Подробно о вентиляции я уже рассказывал [ссылка в «шапке» статьи], сейчас могу поделиться впечатлениями, так как с переезда прошел уже месяц. В замкнутых комнатах, ради которых все задумывалось, вентиляция работает отлично. В открытых, когда собирается много людей, воздуха чуть не хватает, приходится открывать окна. Но для жизни семьи из трех человек – более чем.

Вместе с тем выяснились некоторые особенности воздухообмена. Если на улице «пекло», то в квартире тоже будет жарко. Система вентиляции подает воздух в помещение, не охлаждая. Так, в жару комната наполняется теплым воздухом, и как его охладить – вопрос:

– Во время проектирования мы этот момент как-то упустили. В результате, когда проводили вентиляцию со специалистами – разводку под кондиционер не сделали. И подводку электрики тоже. Решили, ладно, жара у нас «три недели» – как-нибудь да переживем, зато сэкономим. А вот сейчас об этом жалеем, думаем, как исправлять.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Ремонт в квартире длился год, еще полгода ушло на разработку проекта. Со слов Толи, при желании все можно было ускорить, но у пары такой задачи не стояло. Черновая отделка с материалами обошлась семье в $24 тыс., чистовая потянула еще 12. Несколько тысяч долларов ушло на покупку мебели и техники. И это еще не финал. Из того, что осталось незавершенным – нужно обустроить мансарду, докупить мебель в гостиную, прихожую и на балкон.

– Кому-то может показаться, что ремонт дорогой, а что-то можно было сделать и вовсе своими руками. Возможно. Но у меня такой задачи не стояло. Много работы, маленький ребенок и отсутствие опыта. До сих пор я не очень хорошо разбираюсь во всех этих моментах, поэтому предпочитаю зарабатывать деньги, чтобы нанимать профессионалов. Хорошо, когда каждый занимается тем, что умеет, – пояснил Толя. – Но сумма, конечно, получилась немаленькая. Отдавать будем еще долго.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Сопровождение дизайнера стоило $500 в месяц

Традиционно, первое, с чего начался ремонт – проект. Толя уверен: без дизайнеров разработать планировку для такой квартиры было бы крайне трудно. «Хотя, по правде, это мы их натолкнули на такую идею», – добавляет он. В ходе реализации многие моменты были изменены, и не зря. Однако больше всего собственники благодарны за сопровождение:

– Идея планировки – это только одна часть. Есть еще ее точная реализация на бумаге, разводка коммуникаций и электрики, подбор материалов, контроль строителей. Тут уж точно профи сделает лучше. Дизайнер до сих пор нас консультирует по разным вопросам и, по сути, работала с нами до конца проекта. Хотя на одном из этапов она ушла из проектной компании, с которой мы заключили договор, но нас не бросила. Удобно, когда есть человек, который контролирует выполнение работ, «шпыняет» отделочников, замечает «косяки» и требует их исправления. Но и стоит сопровождение немало – порядка 500 долларов в месяц.

Первоначальный проект в ходе реализации претерпел изменения. Большинство из них коснулись детской. Так, корпусная мебель у окна – решение, которое родилось уже во время ремонта. Сначала хозяева сомневались, боясь сократить и без того стесненное пространство. В итоге результатом довольны. На стенах в детской, как и по всей квартире, планировались обои под покраску, сейчас их украшают обои шведского производства с любопытным принтом. Дизайнер практически настояла на этом решении, и теперь хозяева рады, что уступили. Люстра – в виде воздушного шара. На балконе – искусственный газон.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Спальня родителей граничит с детской, она находится под мансардной надстройкой. Высота потолков в комнате – 2,10 метра (столько же в верхней точке на мансарде). Для того, чтобы в спальню поступал естественный свет, в стене установлен витраж. Частичное остекление позволяет сохранить звукоизоляцию. Цена витража – $500. Он изготавливался на заказ. Витраж глухой, поэтому естественного притока воздуха в помещение нет, но с этой функцией хорошо справляется вентиляционная система.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

В спальне также использованы обои с принтом. Они являются акцентным пятном интерьера. К слову, клеить такие обои самостоятельно трудно. При желании подумайте несколько раз, стоит ли игра свеч.

– Клеить эти обои очень сложно, но, если сделать идеально, швы не будут заметны совсем. Вопросы возникли даже у наших мастеров, поэтому самостоятельно клеить их я не советую, – предостерег хозяин.

Помимо спальни и детской, акцентные обои использовались и на кухне. Чтобы сохранить рисунок, хозяева установили прозрачную скиналь над рабочей зоной. Этот своеобразный лайфхак позволил сэкономить – цена прозрачных скинали ниже, чем у цветных. Выглядит едино и здорово, при этом обои надежно защищены от загрязнений от плиты и мойки.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Кухонная мебель делалась на заказ на одной из минских фабрик. Удалось даже попасть в цвет столешниц, который предполагал проект. Потолок помещения отделан под дерево. На балкон ведет лесенка-подоконник. Здесь же обеденная зона, в ней мебель хозяева еще не меняли.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

«Лестница – это опасно. Ребенка нельзя оставлять ни на минуту»

Повторимся, что кое-что в квартире до сих пор не доделано. В частности – мансардный этаж. Со слов собственника, на время там планируется обустроить кабинет, позже второй этаж отдадут под игровую для ребенка. Частично стены зашьются ДСП, появится мебель и стол. Для безопасности малыша лестницу закрывают на дверку, но этого, со слов хозяина, не достаточно:

– Конечно, это опасно. Даже, если закрывать лестницу на дверку, ребенок полезет на нее сбоку. Что еще хуже. Поэтому мы его не оставляем ни на минуту. С другой стороны, лестница не менее опасна, чем стол, диван или подоконник. Он лезет на все, что видит, хоть и понимает, что это небезопасно. Темперамент такой, – рассказывает Толя о сыне Леве, которому 1,5 года. – К слову, на окнах у нас специальные замки. Это важно, когда в доме ребенок.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

«Почему в мансардных квартирах нет мансардных окон?»

На предыдущем фото виден комод в форме лесенки – это подарок застройщика новоселам. Где ее применить, пара не придумала, планируют передарить друзьям. К слову, к компании «А-100 Девелопмент», которая строила «Зеленый Бор», у Толи претензий нет, но есть недоумение: «Почему в мансардных квартирах нет мансардных окон?». Их хозяевам очень не хватает:

– Если бы в квартире были мансардные окна, решилось бы много вопросов и со светом, и с охлаждением воздуха на верхнем уровне. Но застройщик по своим причинам этого не учел. Конечно, можно было бы пойти сложным путем и договориться со всеми собственниками об их установке, но не думаю, что это увенчалось бы успехом: многие уже закончили ремонты, кому-то они и вовсе не нужны, кому-то жалко денег. А вносить коррективы в конструктивные элементы и фасады зданий можно лишь с согласия председателя и всех членов товарищества собственников.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Помимо открытой мансардной надстройки на втором уровне есть кладовая. Она находится над ванной и занимает порядка 10 «квадратов». Здесь скрыта система вентиляции и хранятся вещи не первой необходимости.

Ванная комната – гордость хозяина. Изначально Толя сомневался, зашивать ли экран ванны плиткой, в результате получилось здорово. Единственное расхождение – по проекту стиральная машина должна была быть зашита в шкаф, но из-за просчета в размерах дверку повесить не получилось. Сейчас семья в поиске большого зеркала – как оказалось, найти нужных размеров не так легко.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»
Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

Ошибки, которые выявились после переезда

– Я уже говорил, что жалею о том, что не учел коммуникации под кондиционер. В такую жару он просто необходим. У нас солнечная сторона, и к вечеру квартира прогревается очень сильно. Спасаемся шторами блэкаут, но это полумера, в итоге кондиционер ставить придется. Еще один момент, о котором жалею – теплый пол. Мы его сделали только в ванной, а зря. В прихожей на полу плитка, и по-хорошему там тоже нужно было бы его реализовать. Но мы решили сэкономить, в итоге – ни экономии, ни теплого пола. Думаю, зимой это было бы очень удобно.

«Если решу продавать, деньги на ремонт не отобью»

Планировкой квартиры Толя очень доволен, но эксклюзив имеет и свои минусы:

– Очень удобно, когда каждый сантиметр квартиры продуман под себя. Ты знаешь, где что находится. И это реально здорово. Вместе с тем, понимаю, что индивидуальный проект имеет свои минусы. В частности – при продаже. Все мы разные, и то, что нравится мне, может не понравиться многим другим. В связи с чем отбить деньги, которые вложены сюда, вряд ли получится. Конечно, пока о продаже речи не идет, но если вопрос встанет – процентов 30 вложенных средств, скорее всего, не верну, – считает собственник.

Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

В базе Realt.byможно найти свою двухуровневую квартиру. Сегодня в продаже полсотни таких квартиры, цены от $60 тыс.

Фото:Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Толик уже известен читателям Realt.by как человек, установивший в квартиру систему вентиляции по цене подержанного авто. Во время нашей первой встречи в его...
 
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