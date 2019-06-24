Минчанин купил нестандартную «двушку» и вложил в нее больше $50 тыс.: «Хорошо, если при продаже верну хотя бы 70%»

«Долги за ремонт отдавать будем еще долго»

Надстройка уровня «развязала» руки дизайнеров и облегчила кошелек собственников. В итоге в «двушке» появились две изолированные спальни, гостиная, объединенная с кухней, и мансарда. Чтобы в замкнутых помещениях без окон было чем дышать, пришлось потратиться.

– Сама конструкция [надстроенный этаж] потянула около 3,5 тыс. долларов [подробности здесь ], порядка 2 тыс. ушло на лестницу, около четырех стоило провести вентиляцию в спальню и кабинет, где естественного притока воздуха нет. Подробно о вентиляции я уже рассказывал [ссылка в «шапке» статьи], сейчас могу поделиться впечатлениями, так как с переезда прошел уже месяц. В замкнутых комнатах, ради которых все задумывалось, вентиляция работает отлично. В открытых, когда собирается много людей, воздуха чуть не хватает, приходится открывать окна. Но для жизни семьи из трех человек – более чем.

Вместе с тем выяснились некоторые особенности воздухообмена. Если на улице «пекло», то в квартире тоже будет жарко. Система вентиляции подает воздух в помещение, не охлаждая. Так, в жару комната наполняется теплым воздухом, и как его охладить – вопрос:

– Во время проектирования мы этот момент как-то упустили. В результате, когда проводили вентиляцию со специалистами – разводку под кондиционер не сделали. И подводку электрики тоже. Решили, ладно, жара у нас «три недели» – как-нибудь да переживем, зато сэкономим. А вот сейчас об этом жалеем, думаем, как исправлять.