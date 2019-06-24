Вакарчук: Мы обязаны заканчивать войну на наших условиях. Я не готов вставать на колени

Источник материала: Tut.by

В середине мая лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что идет на парламентские выборы с партией «Голос». Сейчас «Голос» стремительно набирает политический вес, беспощадно съедая рейтинг партии Петра Порошенко. Один из социологических опросов дает Вакарчуку и его соратникам 8,1%. И это еще совсем не предел, учитывая темпы роста поддержки партии.

Украинское интернет-издание LB.ua поговорило с Святославом Вакарчуком о том, как он относится к олигархам, какие отношения имеет с ними, зачем он идет в Раду и как будет решать главный украинский вопрос — оккупацию территорий Россией.



Фото со страницы Святослава Вакарчука в Facebook

Сейчас Вакарчук активно дает концерты, но не признает их предвыборной агитацией. Артист подчеркивает, что на последнем бесплатном концерте во Львове сначала происходило короткое знакомство с командой «Голоса», потом со сцены убрали всю символику, партийные лозунги и дали концерт без всякой агитации.

— Если это агитация за качественную европейскую музыку, то я готов агитировать так сколько угодно, — отвечает Вакарчук на любые обвинения в политических мотивах концерта.

По словам лидера «Океана Эльзы» решение идти в политику никак не связано с тем, что президентом Украины стал шоумен — несистемный, неопытный кандидат.





— Я принял решение, что должен идти в парламент, гораздо раньше. Почему о нем не говорил? Потому что говорить об этом во время президентской кампании считал неуместным. Я решил идти в парламент, потому что именно Рада решает те вопросы, на которые есть запрос общества. Люди на самом деле хотят перемен, они голосовали за них на президентских выборах. Но среди прочего украинцы стремятся к справедливости, борьбе с коррупцией, повышению пенсий, зарплат, улучшени. системы здравоохранения — это все компетенция парламента и правительства. Мы не просто идем в парламент, чтобы постоять на трибуне и сказать, что кто-то плохой. Мы готовы брать власть. Нас интересуют должности в исполнительной власти. Мы готовы брать на себя коллективную или персональную ответственность, — говорит Вакарчук.

Рассказал Вакарчук и о своем отношении к Томосу. По его мнению, это был вопрос национальной безопасности. Но в то же время Вакарчук против того, чтобы церковь вмешивалась в политику.

— Я очень верю в Бога и в то, что добро и справедливость победят. Это для меня вера в Бога. Я крещен как православный. Но захожу ко всем христианских храмов и молюсь абсолютно искренне. Часто молюсь не в храме, а в одиночестве. Для меня вера в Бога — очень персональная и интимная вещь. Я стараюсь оставлять веру именно в себе.

Я совершенно искренне считаю, что очень важно, чтобы Украина, где большинство людей — христиане, урегулировала этот вопрос. То, что государство имеет определенный голос в этом смысле, правильно. С другой стороны я абсолютно проевропейский и современный человек. Украина является секулярным государством, религия должна быть вне политики. Абсолютно неправильно, когда религиозные деятели вмешиваются в политику или политики в религию. Вопросы религии могут возникать только в контексте национальной безопасности.



Фото: пресс-служба президента Украины

— Как было с Томосом.

— Правильно. Когда вопрос национальной безопасности, то задача политика, президента, Верховной Рады — иметь свой голос и защищать национальную безопасность. Там, где это переходит вопрос личного религиозного выбора, должна быть красная линия.

«Я не призываю раскулачить олигархов, но должна быть проведена красная линия»

Что касается олигархов, в связях с которым обвиняют почти всех украинских политиков, и даже президента Зеленского, то лидер «Океана Эльзы» полностью отрицает, что имеет какие-то отношения с ними и выступает за деолигархизацию.

— Я не призываю раскулачить олигархов, отобрать у них все и посадить. Мы за то, чтобы олигархи не имели определяющего влияния на украинскую политику. Если ты так или иначе влияешь на 5−15% украинского ВВП, то ты имеешь влияние и на общественное мнение. Олигархи должны быть отстранены от влияния на политические решения. Пусть они занимаются бизнесом.

Должна быть проведена красная линия. Мы не можем выяснять, что было 20 лет назад, ибо тем самым начнем разваливать украинскую экономику. Но должна быть точка, после которой будет сказано: есть правила, они одинаковы для всех и все на них соглашаются. Государство — брокер этих правил. Если кто-то не готов играть по правилам, то мы идем в суды. Я не верю, что без судебной реформы можно устранить олигархов от власти", — говорит Вакарчук.

«С Россией разговаривать безусловно нужно»

В «Голосе» считают, что вопрос востока Украины можно решить лишь давлением на Россию и усилением украинской армии.

— Я абсолютно уверен, что если мы не начнем показывать качественное изменение внутри Украины, то мы войну на своих условиях не закончим и не выиграем. То, что мы обязаны заканчивать войну на наших условиях, не вызывает сомнения. Я не готов вставать на колени. Более того, тот, кто между свободой и миром выбирает мир, не получит ни того, на второго. Задача — действительно сделать так, чтобы перестали убивать наших ребят, чтобы горячая фаза войны остановилась, чтобы человеческие жизни не становились разменной монетой в политике. Но делать это ценой большой жертвы сорокамиллионного народа я не готов. Позиция партии «Голос» — продолжить давление на Россию и параллельно держать линию соприкосновения, усиливать украинскую армию. Для этого нужно, чтобы «Укроборонпром» стал более прозрачной и эффективной компанией, — говорит Вакарчук.

— Что вы думаете о обещания президентской команды закончить войну за год?

— Если они будут готовы закончить войну на условиях капитуляции, то партия «Голос» будет делать все для того, чтобы этого не произошло. Если они будут предлагать правильные решения для приближения окончания войны на выгодных для Украины условиях, мы будем это поддерживать. Пока заявления президента во время международных поездок соответствуют той риторике, которую Украина должна отстаивать. Мы не можем отказаться от минского или нормандского форматов, которые дают возможность остановить горячую фазу войны. Без Германия и Франции, которые являются держателями баланса интересов всей Европы, мы сегодня не справимся. Также нормальная идея — искать другие форматы.

Меня иногда спрашивают, нужно ли разговаривать с Россией. Безусловно, нужно. И в телефонном режиме, и не телефонном, обмениваться дипломатическими сигналами, переговорными позициями. Начинать с чистого листа дипломатично неоправданно. Я абсолютно уверен, что если мы будем расти не на 3,5%, а на 8% в год ВВП, это будет совсем другой разговор.

— Вы за или против амнистии боевиков?

— Я против того, чтобы мы амнистировали тех, кто совершал преступления против украинского народа.

— Особый статус Донбасса нужен?

— Услышать людей, которые живут по линии разграничения, надо, но политических вещей, которые бы не просто взорвали независимость Украины, а разорвали бы страну на части, мы не допустим.

— Вы за выборы на оккупированных территориях или против?

— Сначала установить контроль над границей Украины, тогда переходный период, затем установления нормальных правил игры и тогда выборы. Иначе — это потеря независимости.

Мы за то, чтобы вопрос Донбасса решать на украинских условиях. Это возможно только победой. Такие переговорные позиции мы сможем иметь в условиях экономического роста. Когда люди из оккупированной Горловки будут говорить: «В Украине выросли зарплаты, пенсии, дороги сделали», — и захотят вернуться. Вот тогда в Украине будут реальные шансы усилить переговорные позиции, в том числе, по контролю над границей.