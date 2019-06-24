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Средняя зарплата в мае упала
25.06.2019 11:36 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно официальным данным, средняя по Беларуси заработная плата в мае незначительно сократилась.
По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата снизилась за месяц на 2,1 рубля (на 0,2%) и составила 1071,6 рубля. Ранее сообщалось, что индексация минимальной зарплаты и доходов населения за май проводиться не будет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси 10 июня.
В апреле этого года средняя зарплата в Беларуси составляла 1073,7 рублей. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте
Глава Минфина Беларуси Максим Ермолович 12 июня
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Согласно официальным данным, средняя по Беларуси заработная плата в мае незначительно сократилась.
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