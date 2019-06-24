Средняя зарплата в мае упала

Согласно официальным данным, средняя по Беларуси заработная плата в мае незначительно сократилась.

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата снизилась за месяц на 2,1 рубля (на 0,2%) и составила 1071,6 рубля. Ранее сообщалось, что индексация минимальной зарплаты и доходов населения за май проводиться не будет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси 10 июня.

В апреле этого года средняя зарплата в Беларуси составляла 1073,7 рублей. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте составила 1056,9 рубля. Таким образом, в мае зарплата упала после двух месяцев роста. В феврале 2018 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 977,6 рубля.